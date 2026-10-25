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Saha çalışmaları sürüyor: milletvekilleri Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer'de halkla buluştu

AK Parti milletvekilleri, Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer'de vatandaşları dinledi; Ayazağa'da geçmiş olsun ziyaretleri.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Saha çalışmaları sürüyor: milletvekilleri Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer'de halkla buluştu

Saha programının kapsamı:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir koordinasyonunda düzenlenen ve her cuma tekrarlanan saha programları kapsamında, İstanbul milletvekilleri üç ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. Programlara il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı. Ziyaretlerin amacı, yerinde dinleme ve çözüm odaklı değerlendirme yapmak olarak açıklandı.

Vatandaş buluşmaları ve talepler:

Milletvekilleri, Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen görüşmelerde mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Görüşmelerde gündeme gelen konular arasında günlük yaşamı etkileyen sorunlar ile yerel hizmetlere yönelik beklentiler öne çıktı. Heyette yer alan il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanları, vatandaşların ilettiği talepleri not alarak değerlendirme süreçlerinin başlatılacağını belirtti.

Yerel ihtiyaçların belirlenmesi:

Toplantılarda etraflı biçimde ele alınan başlıklar, yol, altyapı, temizlik ve sosyal hizmet talepleri oldu. Heyet, mahallelerin önceliklerini saptamak ve kısa-orta vadede uygulanabilir çözüm önerilerini masaya yatırmak için saha raporları hazırlayacaklarını bildirdi. Vatandaşlar, doğrudan muhataplarla görüşme imkânı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi.

Ayazağa'da geçmiş olsun ziyareti:

Sarıyer programı çerçevesinde, heyet Ayazağa Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Milletvekilleri ve beraberindeki heyet, sel nedeniyle yaşanan sıkıntılar için geçmiş olsun dileklerini iletti ve bölgedeki ihtiyaçları yerinde dinledi. Bölge halkının talepleri ve beklentileri not alınarak ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacağı kaydedildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca yürütülen bu saha çalışmaları, milletvekillerinin ve yerel yöneticilerin vatandaşla doğrudan temas kurması, sorunları yerinde tespit etmesi ve çözüm yollarını değerlendirmesi hedefiyle sürdürülüyor.

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ ATAŞEHİR, BAHÇELİEVLER VE SARIYER’DE VATANDAŞLARLA...

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ ATAŞEHİR, BAHÇELİEVLER VE SARIYER’DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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