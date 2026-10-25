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Çine’de Memecik Fest’te sevilen şarkılarla akşam coşkusu

Aydın'ın Çine ilçesindeki 4. Memecik Fest'in ikinci gününde Necati ve Saykolar sahne aldı; dinleyiciler şarkılara eşlik ederek akşamı coşkuyla tamamladı. Üçüncü gün İsmail Çakır.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çine’de Memecik Fest’te sevilen şarkılarla akşam coşkusu

Çine'de memecik fest ikinci gününde müzik ve eğlence sürdü

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen 4. Memecik Fest, ikinci gün etkinlikleriyle bölge sakinlerine müzik dolu saatler sundu. Festival alanında sahneye çıkan Necati ve Saykolar, tanınan repertuarlarından parçalar seslendirerek izleyicilerle güçlü bir iletişim kurdu.

Sahne performansı ve izleyici etkileşimi:

Topluluk, kendine has yorumları ve enerjik sunumuyla festival alanında dikkat çekti. Seyirciler şarkılara eşlik ederken, atmosferde kitlesel bir coşku oluştu. Konser sırasında zaman zaman alkışlar ve tempo tutmalarla grubun performansı desteklendi.

Programın devamı ve davet:

Festivalin üçüncü gününde programın konuğu olarak İsmail Çakır sahne alacak; Çakır’ın seslendireceği türkülerle etkinlik müzik zenginliğini sürdürecek. Organizasyon yetkilileri tüm vatandaşları festivale davet ederek, etkinliğin son gününde de katılımın yüksek olmasını beklediklerini belirtti.

Etkinlik boyunca festival alanındaki düzenlemeler ve sahne akışı, izleyicilerin konforunu gözetir nitelikte ilerledi. Memecik Fest, yerel kültür ve müziği buluşturan programıyla bölge gündeminde yer etmeye devam ediyor.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE DÜZENLENEN 4. MEMECİK FEST’İN İKİNCİ GÜNÜNDE SAHNE ALAN NECATİ VE...

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE DÜZENLENEN 4. MEMECİK FEST’İN İKİNCİ GÜNÜNDE SAHNE ALAN NECATİ VE SAYKOLAR, SEVİLEN ŞARKILARIYLA FESTİVAL ALANINDA MÜZİK DOLU BİR AKŞAM YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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