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Çeşme kalesi'nde Homeros ve Troya destanı sanatla canlandı

Ali Rıza İşipek’in koleksiyonundan seçilen eserlerle kurulan 'Homeros ve Troya' sergisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme Kalesi Ceneviz Kulesi'nde açıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çeşme kalesi'nde Homeros ve Troya destanı sanatla canlandı

Çeşme Kalesi'nde 'Homeros ve Troya' sergisi

Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme Kalesi Ceneviz Kulesi'nde açılan Homeros ve Troya sergisi, deniz tarihçisi, küratör ve koleksiyoner Ali Rıza İşipek'in koleksiyonundan seçilen eserlerle ziyaretçilere sunuluyor. Açılışı Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Çeşme Müzesi Müdür Vekili Şeref Yumruk yaptı.

İlyada'nın öyküsü sanatla anlatılıyor:

İşipek sergide, Homeros’un İlyada destanını farklı görsel ifadelerle aktardıklarını belirtti. Çini tablolar, yağlı boya eserler, bilgi panoları ve canlandırmalar aracılığıyla destanın sahneleri ziyaretçilere aktarılıyor. Sergide Aşil ile Hektor arasındaki mücadele ve Helen’in öyküsü gibi temel anlatılar yer alıyor; küratörün amacı ziyaretçilerin destanın kahramanlarını sanat çalışmaları üzerinden tanıması.

İşipek, Troya'nın Anadolu'da, Çanakkale'de bulunduğunu vurgulayarak Homeros'un İzmirli olarak bilindiğine dikkat çekti ve bu kültürel mirasın daha güçlü sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

İzmir'e Homeros Müzesi çağrısı:

Serginin hazırlık sürecine ilişkin İşipek, bu koleksiyonu yaklaşık yedi-sekiz yıl önce hazırladıklarını ve daha kapsamlı hâlinin İstanbul'da açıldığını anlattı. Çeşme'de sergilenen parçaların koleksiyonun yaklaşık yarısını oluşturduğunu belirtti ve eserlerin kalıcı biçimde korunup sergilenmesi için bir teklif sundu: 'Homeros Müzesi açalım. Eserler burada.' İşipek, koleksiyonda daha büyük eserlerin de bulunduğunu, insanların bu eserlerle buluşarak destanın öyküsünü öğrenmesini ve Anadolu ile bağını görmesini istediğini ifade etti.

Tarihi göndermeler ve yerel farkındalık:

İşipek, Troya anlatısının özellikle sinema aracılığıyla dünya çapında tanındığını ancak antik kentin bulunduğu coğrafyanın yeterince bilinmediğini savundu. Yunanistan ve adalarda Troya temalı hediyelik eşya ve kültürel ürünlerin yaygın olduğunu belirterek Anadolu mirasının Türkiye içinde daha fazla tanıtılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in Troya ziyaretine dair anlatılar ve Çanakkale Savaşları ile Troya destanı arasında kurduğu tarihî bağlantılara değindi; örnek olarak müttefik donanmasındaki Agamemnon adlı geminin adının destandaki komutandan geldiğini hatırlattı.

İşipek, serginin hazırlanmaktaki temel amacının bu farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayarak, 'Halkımızın bunu bilmesi lazım' sözleriyle yerel tarih ve kültür bilincinin önemine dikkat çekti. Sergi, Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Çeşme Kalesi Ceneviz Kulesi'nde ziyaretçilere açık tutuluyor.

ALİ RIZA İŞİPEK’İN &quot;HOMEROS VE TROYA&quot; SERGİSİ ÇEŞME KALESİ’NDE AÇILDI

ALİ RIZA İŞİPEK’İN "HOMEROS VE TROYA" SERGİSİ ÇEŞME KALESİ’NDE AÇILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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