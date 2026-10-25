Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Ayvalık’ta alabora olan teknede kaybolan doktorun cansız bedeni bulundu

Ayvalık açıklarında alabora olan tekneden 8 kişi kurtarıldı, 2'si çocuk; kaybolan Burhaniye Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayvalık’ta alabora olan teknede kaybolan doktorun cansız bedeni bulundu

Ayvalık’ta alabora olan teknede kaybolan doktorun cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında dün gece meydana gelen tekne kazasında kaybolan Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Kara Ada ile Kız Adası arasında balık tutmak için açılan kamaralı teknenin alabora olması sonucu gerçekleşti.

Kaza ve kurtarma çalışmaları:

Teknenin alabora olmasıyla bölgede bulunan diğer kişiler tarafından yardım çağrısı yapıldı. Arama-kurtarma ekipleri gece boyunca ve sabah saatlerinde aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucunda toplam 8 kişi kurtarıldı; kurtarılanlar arasında 2 çocuk bulunuyordu. Ekipler, kaybolan kişinin bulunması için yoğun çaba gösterdi.

Acı haber ve sağlık camiasının tepkisi:

Arama-kurtarma ekipleri, saat 10.30 sıralarında denizde Dr. Şahin Bingüllü'ye ait cansız bedene ulaştı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan Bingüllü'nün hayatını kaybetmesi, çalışma arkadaşları ve sağlık camiasında derin üzüntü yarattı.

Soruşturma ve kaza nedenine ilişkin teknik incelemeler yetkililer tarafından başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamaların ardından kamuoyuna ek bilgi verileceği bildirildi.

ARAMA-KURTARMA VE CESEDİN BULUNMA ANI

ARAMA-KURTARMA VE CESEDİN BULUNMA ANI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı
images

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı
images

Mirasın altınları: Adıyaman'da gelin ve görümce arasında kavga
images

Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'lerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı