Ayvalık’ta alabora olan teknede kaybolan doktorun cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında dün gece meydana gelen tekne kazasında kaybolan Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Kara Ada ile Kız Adası arasında balık tutmak için açılan kamaralı teknenin alabora olması sonucu gerçekleşti.

Kaza ve kurtarma çalışmaları:

Teknenin alabora olmasıyla bölgede bulunan diğer kişiler tarafından yardım çağrısı yapıldı. Arama-kurtarma ekipleri gece boyunca ve sabah saatlerinde aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucunda toplam 8 kişi kurtarıldı; kurtarılanlar arasında 2 çocuk bulunuyordu. Ekipler, kaybolan kişinin bulunması için yoğun çaba gösterdi.

Acı haber ve sağlık camiasının tepkisi:

Arama-kurtarma ekipleri, saat 10.30 sıralarında denizde Dr. Şahin Bingüllü'ye ait cansız bedene ulaştı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan Bingüllü'nün hayatını kaybetmesi, çalışma arkadaşları ve sağlık camiasında derin üzüntü yarattı.

Soruşturma ve kaza nedenine ilişkin teknik incelemeler yetkililer tarafından başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamaların ardından kamuoyuna ek bilgi verileceği bildirildi.

ARAMA-KURTARMA VE CESEDİN BULUNMA ANI