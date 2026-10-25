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Barış Manço'da perde güldü: Püsküllü Muamma yoğun ilgi gördü

Yıldırım Belediyesi'nin Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki 'Püsküllü Muamma' gösterimi, salonu doldurdu; seyirciler oyunu büyük beğeniyle izledi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Barış Manço'da perde güldü: Püsküllü Muamma yoğun ilgi gördü

Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro rüzgarı

Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen Püsküllü Muamma oyununa ev sahipliği yaptı. Oyun, Yıldırımlılar tarafından yoğun ilgi gördü ve salonu dolduran izleyicilere keyifli anlar sundu.

oyun ve sahneleme:

Püsküllü Muamma, Büşra Balıkçı tarafından yazıldı ve Bayram Gündoğdu tarafından sahnelendi. Gizem ile komediyi renkli bir anlatımla harmanlayan eser, izleyicilerden olumlu dönüş aldı ve performans seyircilerce beğeni topladı.

başkanın mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir Yıldırım hayal ediyoruz. Bu doğrultuda sahnelediğimiz tiyatro oyunlarıyla vatandaşlarımızın hem keyifli vakit geçirmesini hem de farklı bakış açıları kazanmasını hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin keyifli ve sanatla iç içe vakit geçirdiğini görmek bizim için en büyük mutluluk. Yıldırım’ı kültür ve sanatı hayatın her alanında hissedildiği bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kültür sanat etkinlikleri ile hemşehrilerimizin yaşamına renk katmaya devam edeceğiz"

Belediyenin kültür ve sanat programları kapsamında düzenlenen bu tür gösterimler, kent yaşamına canlılık katmayı ve vatandaşlara farklı sanat deneyimleri sunmayı amaçlıyor. Etkinlikler, yerel toplulukların kültürel katılımını artırma hedefiyle sürdürülecek.

YILDIRIM BELEDİYESİ, ‘PÜSKÜLLÜ MUAMMA’ İSİMLİ TİYATRO OYUNUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. BARIŞ MANÇO...

YILDIRIM BELEDİYESİ, ‘PÜSKÜLLÜ MUAMMA’ İSİMLİ TİYATRO OYUNUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SAHNELENEN OYUNA, YILDIRIMLILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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