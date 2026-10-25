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Tarihi Ani köprüsü yeniden inşa ediliyor: sınırda ortak restorasyon süreci

Bakan Uraloğlu, Arpaçay'daki Ani Köprüsü'nün restorasyon ihalesinin tamamlandığını ve işlerin Türkiye-Ermenistan ortak komisyonunca yürütüleceğini açıkladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarihi Ani köprüsü yeniden inşa ediliyor: sınırda ortak restorasyon süreci

Restorasyonun kapsamı ve köprünün tarihçesi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri üzerindeki tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Köprü, Kars sınırlarındaki Ani Ören Yeri içinde yer alıyor ve Orta Çağ'da İpek Yolu üzerinde önemli bir geçiş ve gümrük kapısı görevi görmüştür.

Uraloğlu, köprünün özgün ölçülerinin 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu; yapının Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar indiği en dar noktada konumlandığını belirtti. Köprünün 31 metre açıklığındaki dairesel kemerinin 16 Ekim 1807 tarihinde yıkıldığı ve günümüze yalnızca ayak kalıntılarının ulaştığı aktarıldı.

Uluslararası koruma ve kültürel miras:

Ani Antik Kenti ile birlikte köprünün de bulunduğu alanın, 2016 yılında 21 kültür varlığıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığı hatırlatıldı. Bakan Uraloğlu, yapının yeniden inşasıyla İpek Yolu’nun önemli kültürel miraslarından birinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını vurguladı.

İş birliği, protokol ve ihale süreci:

Restorasyon çalışmalarının iki ülke arasındaki iş birliği kapsamında yürütüleceğini söyleyen Uraloğlu, çalışmaların bir ortak komisyon koordinasyonunda gerçekleştirileceğini belirtti. Köprünün yeniden inşasına ilişkin protokolün 4 Mayıs 2026 tarihinde Erivan'da imzalandığı; toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bulunduğu ifade edildi.

Uraloğlu ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon uygulama ihalesinin 16 Eylül 2026 tarihinde yapıldığını ve 28 Eylül'de sözleşme imzalanarak ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı. Restorasyonun hem teknik hem de kültürel boyutları ortak komisyon tarafından belirlenecek ve çalışmalar bu çerçevede sürdürülecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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