Kahramanmaraş'ta yaban hayvanlarına kış hazırlığı

Kahramanmaraş kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ahır Dağı zirve kesimlerine çıkan doğasever Mustafa Uludağ, torunuyla birlikte yaban hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmanın yöntemi:

Uludağ, kullanılmayan pet şişe ve diğer atık malzemelerden yemlik ve suluklar hazırladı. Hazırlanan bu düzenekler, ağaç dalları ve diplerine sabitlenerek hayvanların kolay ulaşabileceği noktalara yerleştirildi. Bazı yemliklere çeşitli yiyecekler konulurken, suluklara temiz su bırakıldı.

Amaç ve gelecek nesile mesajı:

Torununu da çalışmaya dahil eden Uludağ, hem doğadaki canlıların kış aylarında yaşam mücadelesine katkı sağlamayı hem de gelecek nesillere doğa bilinci ile hayvan sevgisi kazandırmayı hedefliyor. Uludağ, çalışmasının kapsamını ve amacını şöyle anlattı: "Torunum Mustafa ile doğaya çıktık. Uçucular ve yerdeki canlılar için yemlikler ve suluklar gibi imkanlar sağlamaya çalıştık. Pet şişelerin içine kuş konmaz yaptık, bazılarına su bıraktık, bazılarına yem bıraktık. Bunların tamamını güvenli alanlara bıraktım. Uzun yıllar bu şekilde doğadaki canlıları beslemeye çalışıyoruz. Bu canlılar bir yudum su ve yiyecek bulabilmeleri için bu tür çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Bu çalışmaları yapmak zorundayım, dağdaki bağ evleri çevresindeki özellikle hayvanlar ve kuş türleri var ve bunların da yaşamaya hakkı var".

Uludağ'ın çalışması, bölgedeki yaban hayatına doğrudan destek sağlarken, basit geri dönüşüm malzemeleriyle yapılabilecek uygulamalara örnek oluşturuyor. Yerleştirilen yemlik ve sulukların erişilebilir ve güvenli alanlara konulmasına özen gösterildiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA DOĞASEVER VATANDAŞ, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE YABAN HAYVANLARININ YİYECEK VE SU İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA AHIR DAĞI’NA YEMLİK VE SULUKLAR YERLEŞTİRDİ