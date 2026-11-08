Ahırdaki topallama çağrısı karşılık buldu: Fikriye ninenin ineklerine belediye müdahalesi

Belediye ekipleri sonbahar dönemi uygulamasını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sonbahar dönemi tırnak bakım hizmetleri kapsamında Konyaaltı Hacısekililer Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Fikriye Gökay’ın büyükbaş hayvanlarının bakımını gerçekleştirdi. Talep üzerine ulaşan ekipler, ineğin tırnaklarını kesip gerekli kontrolleri yaparak hayvanın topallama sorununun giderilmesine yardımcı oldu.

belediyenin hizmeti ve kapsamı:

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma vizyonuyla hayvancılık ve tarıma yönelik desteklerini sürdürüyor. Uzman veteriner kadrosu tarafından sunulan ücretsiz tırnak bakım hizmeti, aile işletmesi şeklinde üretim yapan yetiştiricilere hem hayvan sağlığının korunmasında hem de üreticilerin iş gücünün hafifletilmesinde katkı sağlıyor. Hizmet, sonbahar dönemi programı çerçevesinde planlı ve yerinde uygulamalarla devam ediyor.

fikriye ninenin deneyimi ve müdahale süreci:

Konyaaltı Hacısekililer Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve hayvanlarıyla tek başına ilgilenen Gökay’ın anlattığına göre, "Bir ineğim bir de buzağısı var. İneğim yavruladıktan sonra ahırda bir süre sonra topallamaya başladı nedenini başta bilemedim sonradan öğrendim hayvan salınıp yayılmadığı için tırnağı uzuyor topallıyormuş." Yakınlarının Büyükşehir Belediyesi'ne haber vermesiyle ekipler harekete geçti; yapılan kontrolde tırnak uzamasının topallamaya yol açtığı tespit edilip müdahale edildi.

Gökay, uygulama sırasında ekiplerin makine ile tırnak kestiklerini belirterek, "Ben makine ile olacağını bilmiyordum testere ile kesecekler zannediyordum nasıl kesecekler diyordum. Ama makine ile rahatça kestiler. Ben hayvanlarımı çok severim kendim kaç öğün yersem onları da beslerim" diye konuştu.

Uygulamanın ardından hem hayvanın sağlığında iyileşme hedefleniyor hem de üreticiye günlük iş yükünde pratik bir kolaylık sağlanmış oldu. Belediyenin bu tür yerinde müdahaleleri, küçük ölçekli üreticilerin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı amaçlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN TALEPTE BULUNAN 67 YAŞINDAKİ FİKRİYE NİNENİN İNEKLERİNİN TIRNAK KESİMLERİ YAPILDI.