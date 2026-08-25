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Sivasspor'un genç oyuncusu Burak Şahin taburcu edildi

Sivasspor'un U15 oyuncusu Burak Şahin, trafik kazasının ardından tedavisini tamamlayıp taburcu oldu; kulüp başkanı ve yönetim geçmiş olsun diledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor'un genç oyuncusu Burak Şahin taburcu edildi

genç oyuncu taburcu edildi:

Sivasspor’un U15 altyapı oyuncusu Burak Şahin, geçirdiği trafik kazasının ardından sürdürülen tedavi sürecini tamamlayarak hastaneden taburcu edildi. Genç futbolcunun sağlığına kavuşması kulüp içinde rahatlama yarattı ve camianın moralini yükseltti.

kaza ve tedavi süreci:

Olay, 13 Nisan 2026 tarihinde oynanan Sivasspor-İstanbulspor karşılaşmasında top toplayıcılık görevi üstlenen oyuncunun daha sonra geçirdiği trafik kazasıyla gündeme gelmişti. Kısa süreli yoğun bakım ve takip döneminin ardından Burak Şahin’in tedavisi tamamlandı ve taburcu kararı verildi.

Kulüp yetkilileri, oyuncunun tedavi sürecinin yakından takip edildiğini ve ihtiyaç duyulan tüm desteğin sağlandığını belirtti. Genç oyuncunun yeniden antrenmanlara katılma takvimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

kulüp destek ve ziyaretleri:

Taburcu olmasının ardından Burak Şahin, Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yönetim kurulu üyeleri genç oyuncuyla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve geleceğe yönelik iyi dileklerini sundu.

Kulüp tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Geçmiş olsun Burak, Sağlıklı ve güzel günlerde buluşmak dileğiyle". Bu paylaşım, camianın genç oyuncuya yönelik desteğini ve moral veren yaklaşımını özetledi.

Sivasspor yönetimi ve altyapı sorumluları, Burak Şahin’in sağlık durumunu takip etmeye devam edeceklerini ve oyuncunun iyileşme sürecinde gerekli tüm desteği sağlayacaklarını belirtti. Kulübün bu yaklaşımı, altyapı oyuncularına verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sivasspor&#039;un U15 altyapı oyuncusu Burak Şahin, geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden...

Sivasspor'un U15 altyapı oyuncusu Burak Şahin, geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden tedavi sürecini tamamlayarak taburcu oldu. Genç futbolcu, Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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