ahlat’ta 70 bin boncukla örülen tablo cumhurbaşkanına ulaştı

ahlat’ta boncuklarla yapılan portre cumhurbaşkanına verildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt törenlerinde, Muş Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Sümeyye Aydın tarafından hazırlanan ve yaklaşık 70 bin boncuk kullanılarak örülen Cumhurbaşkanı tablosu, korumalar aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırıldı.

hazırlık ve emek süreci:

Aydın, anma programı için bir ay öncesinden çalışmaya başlayarak öğrencileriyle birlikte tablonun yapımını üstlendi. Çalışmada kullanılan boncuk sayısı ve özenli işçilik, eserin ortaya çıkmasında belirleyici oldu. Muş Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölye çalışmaları sonucu ortaya çıkan tablo, ince işçilik gerektiren detaylarla tamamlandı.

teslim anı ve duygular:

Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı çevresinde törenleri izleyen ekip, mezar taşlarını inceleyen Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler alanı terk ederken, korumalar tablonun yapımcısından eseri teslim aldı. Tablonun doğrudan Cumhurbaşkanının eline ulaşması, yapım ekibi ve izleyenler arasında hem sorumluluk hem de sevinç yarattı.

Sümeyye Aydın, tablonun ortaya çıkış sürecini ve duygu durumunu şöyle özetledi: "Tabloyu Muş Halk Eğitim Merkezindeki öğrencilerimizle birlikte yaptık. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanımızı yakından görmekte güzeldi." Aydın ayrıca eserlerinin Cumhurbaşkanının eline ulaşmasından dolayı memnuniyetini ve sevgisini dile getirerek, "Onu çok seviyoruz. Rabbim başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma programları kapsamında gerçekleştirilen bu jest, hem yerel el sanatlarının görünürlüğünü artırdı hem de el emeğinin resmi makamlara doğrudan takdim edildiği bir anı yarattı. Muş Halk Eğitim Merkezi'nin katkısıyla hazırlanan bu çalışma, hem eğitim kurumu hem de katılımcılar için gurur verici bir an olarak kayda geçti.

BİTLİS’TE BİR VATANDAŞ, BİR BUÇUK AYDA 70 BİN BONCUKLA YAPTIĞI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AİT TABLOYU KORUMALARI VASITASIYLA KENDİSİNE ULAŞTIRDI