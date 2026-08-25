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İki kıta arasında bir aşk: Bursa'dan Samsun'a uzanan evlilik

Bursa'da tanışıp uzun mesafeyi aşan Samsunlu memur Soner Göktürk ile Filipinli Jenilynda Macasaya, Alaçam'da düzenlenen nikahla evlendi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İki kıta arasında bir aşk: Bursa'dan Samsun'a uzanan evlilik

tesadüflerle başlayan bağ:

Bursa'da gezi amacıyla bulunan Filipinli Jenilynda Macasaya (30) ile Samsunlu memur ve spor fotoğrafçısı Soner Göktürk (40) arasındaki ilişki, ilk sohbetlerle başladı. Başlangıçta yalnızca arkadaş olduklarını söyleyen çift, kısa süre içinde birbirlerinden uzak kalamayacak hale geldi. Zamanla gelişen duygular, karşılıklı ziyaretler ve sık sık yapılan görüntülü görüşmeler sayesinde derinleşti.

Jenilynda'nın Türkiye'ye gelme amacı gezi ve çalışma iken, Soner ile yollarının kesişmesi sonucunda hayatı değişti. Çift, sosyal medya ve iletişim araçları üzerinden ilişkilerini canlı tuttu; aralarındaki binlerce kilometrelik mesafe engel olamadı.

iletişim, teknoloji ve dil öğrenimi:

İlişkilerini sürdürebilmek için çift, farklı yöntemler denedi. Başlarda çeviri uygulamaları kullanılırken, daha sonra yapay zekâ destekli çeviri kulaklıkları gündelik iletişimlerinde yer aldı. İngilizce ortak dil olarak benimsenirken, Soner Filipince öğrenmeye başladı ve Jenilynda da Türkçe öğreniyor.

Soner, ilk tanıştıklarında Jenilynda'nın sosyal medya hesaplarındaki soyadını Göktürk olarak değiştirmesinden etkilendiğini anlattı. Çiftin iletişim çabaları arasında neredeyse 24 saat açık kalan video konuşmalar ve sık sık paylaşılan fotoğraf-video anlatımları da vardı. Jenilynda, Samsun'u araştırırken Samsunsporu öğrendi ve kısa sürede takımın taraftarlarından biri haline geldi.

nikah töreni ve ailelerin desteği:

Ailelerinin onayı ve desteğiyle ilişki evlilik kararına dönüştü. Alaçam ilçesi Geyikkoşan Öğretmen Evi restoranında düzenlenen nikah törenine aileler, yakınlar ve çok sayıda davetli katıldı. Nikâhı Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir kıyarken, törende Jenilynda'nın mutluluğu dikkat çekti.

Çiftin mutluluğunu paylaşan davetliler arasında Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Karaca, Alaçam Gençlik ve Spor İl Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ve OMÜ Alaçam Meslek Yüksekokulu Sekreteri Murat Ceylan da yer aldı. Jenilynda törende Türkiye'de yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Türkiye'ye gezi için gelmiştim. Soner ile tanıştıktan sonra hayatım tamamen değişti' dedi.

Soner ise farklı kültürlerden gelmelerine rağmen karşılıklı anlayış ve emek sayesinde güçlü bir bağ kurduklarını belirterek, 'İlk tanıştığımızda böyle bir hikâyeye dönüşeceğini hiç ama hiç düşünmemiştim' ifadelerini kullandı. Bursa'da başlayan dostluk, Alaçam'da evlilikle taçlanarak çiftin yeni hayatlarının Samsun'da başlayacağını ilan etti.

BURSA&#039;DA TESADÜFEN TANIŞAN SAMSUN’LU MEMUR VE SPOR FOTOĞRAFÇISI SONER GÖKTÜRK (40) İLE FİLİPİNLİ...

BURSA'DA TESADÜFEN TANIŞAN SAMSUN’LU MEMUR VE SPOR FOTOĞRAFÇISI SONER GÖKTÜRK (40) İLE FİLİPİNLİ JENİLYNDA MACASAYA'NIN (30) ARKADAŞLIKLA BAŞLAYAN HİKÂYESİ, BİNLERCE KİLOMETRELİK MESAFEYE RAĞMEN MUTLU SONLA BİTTİ. ÇİFT, SAMSUN'UN ALAÇAM İLÇESİ GEYİKKOŞAN ÖĞRETMEN EVİ RESTURANINDA DÜZENLENEN NİKAH TÖRENİ İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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