Malatya'nın hizmet rotası: Ölmeztoprak altyapıdan deprem konutlarına kadar çalışmaları yerinde değerlendirdi

Yerinde değerlendirmelerle öncelikler belirlendi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'nın farklı noktalarında yürütülen yatırım ve hizmetleri yerinde inceleyerek çalışmaları ve vatandaş taleplerini değerlendirdi. Battalgazi ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Ölmeztoprak, Kapıkaya, Merdivenli, Çolaklı, Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli, Alhanuşağı, Şişman, Erenli, Düzyol ve Meydancık mahallelerinin gündem maddelerini dinledi.

Toplantılarda altyapı eksikleri, içme suyu sorunları, elektrik şebekeleri ile iletişim hatlarının durumları ele alındı. Milletvekili Ölmeztoprak, kırsal mahallelerdeki altyapı yenileme taleplerinin takipçisi olacaklarını vurguladı ve öncelik verilen konuların kurumlar arası koordinasyonla çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Deprem konutlarında süreç ve hak sahipliği:

Görüşmelerde deprem sonrası kırsal mahallelerde yapımı süren köy konutlarının son durumu detaylı biçimde ele alındı. Tamamlanan, inşası devam eden ve teslim aşamasına gelen konut projeleri tek tek değerlendirildi; sonradan hak sahibi olan vatandaşların durumu ve yeni konut projelerine ilişkin talepler muhtarlar tarafından aktarıldı.

Ölmeztoprak, konut teslim süreçlerinin titizlikle takip edildiğini ifade ederek, hak sahipliği ve teslim takvimine dair şeffaflığın önemine dikkat çekti.

Üniversite yatırımları ve doluluk oranları:

Milletvekili Ölmeztoprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ile bir araya gelerek akademik hazırlıklar ve yeni dönem yatırımlarını değerlendirdi. 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre lisans programlarında yüzde 99,2, ön lisans programlarında ise yüzde 100 doluluğa ulaşıldığına dikkat çekildi; bunun Malatya'nın eğitim potansiyelinin somut bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Yeni eğitim döneminde hizmete açılması planlanan Merkez Derslik binasının yanı sıra yemekhane ve Mediko binası inşaatlarının sürdüğü kaydedildi. Ölmeztoprak, öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını güçlendirecek bu yatırımların takipçisi olunacağını belirtti.

Karayolu ve ulaşım projelerinin son hali:

Karayolları 81. Şube Şefliği ziyaretinde Malatya genelindeki ulaşım yatırımları masaya yatırıldı. Malatya Çevre Yolu'nun 53,5 kilometrelik bölümünün büyük kısmının tamamlandığı, kalan kesimlerde çalışmaların sürdüğü belirtildi. İkizce deprem konutları bağlantı yolları, Toygar Köprüsü, Yakınca-Beylerderesi güzergâhı ve Akçadağ TOKİ bağlantı yolu gibi projelerin durumları değerlendirildi.

Erkenek Tüneli'nde yürütülen yenileme çalışmalarının devam ettiği, yol kesimlerinin yeniden inşası için ekiplerin aralıksız çalıştığı ifade edildi. Ayrıca Pütürge, Doğanyol, Darende ve Akçadağ güzergâhlarındaki projelerin de yakından takip edildiği aktarıldı.

Mahalle ziyaretleri ve taleplerin takibi

Milletvekili Ölmeztoprak, Kırçuval, Sancaktar ve Akpınar mahallelerinin muhtarlarıyla yapılan toplantılarda bölge ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Deprem sonrası Kırçuval Mahallesi'nde yükselen yeni konutların durumu ele alınırken, bölgedeki altyapı ve hizmet taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.

Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için tüm kurumlarla koordinasyon içinde hareket edeceklerini vurgulayan Ölmeztoprak, "Malatya’mızın her mahallesinde hemşerilerimizle temas kurmaya ve taleplerin karşılanması için girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz" dedi. Muhtarların ilettiği taleplerin takipçisi olunacağı bir kez daha teyit edildi.

Yapılan görüşmeler ve saha incelemeleri, Malatya'daki projelerin tamamlanma takvimlerini netleştirmeye ve öncelik gerektiren altyapı ihtiyaçlarını hızlandırmaya yönelik somut adımların atılmasını hedefliyor.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, KENTİN DÖRT BİR YANINDA DEVAM EDEN YATIRIM VE HİZMETLERİ YERİNDE İNCELEDİ.