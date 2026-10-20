Ahlat'ta Maziden Atiye programı başladı

Programın açılışı ve katılımcılar:

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden Maziden Atiye Ahlat programının 2026-2027 eğitim öğretim yılı dönemi, 8 farklı ilden gelen 76 öğrenci ile Bitlis’in Ahlat ilçesinde başladı. Program, 19-25 Ekim tarihleri arasında sürüyor ve öğrenciler tarihî mekânları yerinde görme fırsatı bulacak.

Açılışa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Bakan Müşaviri Süleyman Can, İl Millî Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Rafet Akgün ile il ve ilçe millî eğitim şube müdürleri katıldı. Farklı illerden gelen gençlerin bir araya gelmesi, dostluk ve kültürel paylaşım açısından programın öne çıkan yönlerinden biri oldu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlayan programa katılarak öğrencilere hitap etti. Karakaya konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, büyük mücadelelerden geçerek bugünlere ulaşan ülkemizi bilimde, sanatta, sporda ve kültürde daha ileriye taşıyacak, kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Mazlum milletlerin sesi olmaya, dünyada sözü daha muteber, güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yürekten güveniyor, burada edinecekleri bilgi ve tecrübelerin ileriki hayatlarına ışık tutacağına inanıyorum. Milletimizin evi olan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde daha fazla öğrencimizi ağırlamayı temenni ediyor, bu kıymetli eseri milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz".

Geziler ve etkinlik programı:

Program kapsamında öğrenciler Ahlat başta olmak üzere Van ve Muş’taki tarihî ve doğal alanları ziyaret edecek. Ziyaretler, katılımcılara bölgenin kültürel mirasını yerinde tanıma olanağı sunuyor ve gençlerin tarih bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek etkinlikler arasında kültür-sanat faaliyetleri, konser ve şiir geceleri, kitap ve sinema tahlilleri, söyleşiler ile çeşitli yarışmalar yer alıyor. Bu faaliyetler, öğrencilerin hem bilgi edinmelerine hem de birbirleriyle dayanışma ve paylaşım kurmalarına olanak sağlayacak şekilde planlandı.

Programın hedefi ve önemi:

Projeyle amaçlanan, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri ecdat mirasıyla buluşturarak onların zihin ve gönül dünyasında maziden atiye bir köprü kurmak; köklü bir medeniyet ve kültürün mirasçısı oldukları bilinciyle yetişmelerini desteklemektir. Program, katılımcılara yalnızca tarihî mekânları göstermeyi değil aynı zamanda paylaşım, dayanışma ve kültürel farkındalık geliştirmeyi de hedefliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN HİMAYELERİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ORGANİZASYON VE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE DEVAM EDEN "MAZİDEN ATİYE AHLAT" PROGRAMININ 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEMİ 8 FARKLI İLDEN GELEN 76 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE BAŞLADI.