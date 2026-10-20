Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçek donanım deneyimi sunan laboratuvar açıldı

Laboratuvar açılışı:

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen Donanım Test Laboratuvarı resmi açılış töreniyle hizmete girdi. Hazırlık çalışmaları yaklaşık altı ay süren laboratuvar, üniversite ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle kullanıma açıldı.

Törene Dr. Talip Emiroğlu (Mütevelli Heyet Başkanı), Prof. Dr. Muzaffer Elmas (İcra Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü), Prof. Dr. Bekir İnce (Rektör Vekili), Doç. Dr. Ghassan İssa (Genel Sekreter) ve Ersin Özel (Casper Üretim ve Satış Sonrası Direktörü) ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. Üniversite yönetimi ve sektör temsilcileri açılış kurdelesini birlikte keserek laboratuvarı resmen açtı.

Uygulamalı eğitim ve proje ekibi:

Laboratuvarın kuruluşunda görev almış olan proje kadrosu arasında Prof. Dr. Muzaffer Elmas (Proje Koordinatörü), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kara (İnovasyon Yürütücüsü) ve Öğr. Gör. Sertan Turan (Proje Yürütücüsü) yer aldı. Proje koordinatörleri, laboratuvarın üniversitenin uygulamalı eğitim anlayışını güçlendirecek somut bir adım olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmasında Dr. Talip Emiroğlu, laboratuvarın gençlerin teknolojiye dokunarak öğrenmelerine katkı sağlayacağını belirtti ve üniversite-sanayi iş birliklerinin somut projelere dönüşmeye devam edeceğini ifade etti. Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise güçlü iş birliklerinin öğrencilerin üretim ve test süreçlerine doğrudan katılabildiği uygulama alanlarına dönüşmesinin önemine dikkat çekti.

Öğrencilere sağlanan fırsatlar:

Donanım Test Laboratuvarı, öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek teknoloji ürünleri ve test süreçleriyle bütünleştirmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Laboratuvarda, öğrencilere yönelik eğitimlerin yanı sıra saha tipi test donanımları ve endüstri standartlarında ekipmanlar bulunuyor.

Laboratuvarda iki öğrenci yarı zamanlı görevlendirildi; bu öğrenciler, gerçek donanımlar ve test ekipmanlarıyla çalışma fırsatı bulacak ve mesleki becerilerini saha deneyimiyle pekiştirecekler. Bu model, öğrencilerin mezuniyet öncesi iş hayatına daha hazır hâle gelmesini hedefliyor.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, teknolojiyi, yapay zekayı ve dijital dönüşümü kurumsal gelişim yaklaşımının temel bileşenleri arasında konumlandırıyor. Bu vizyonun bir parçası olan laboratuvar, üniversitenin dijital dönüşüm markası DigiKOSTÜ ile uyumlu çalışarak öğrencilerin dijital sistemlerin donanım boyutunu deneyimlemelerine imkân sağlıyor.

Laboratuvar, üniversite-sanayi iş birliğinin öğrenci deneyimine ve uygulamalı teknoloji eğitimine dönüştüğü somut bir örnek olarak eğitim altyapısındaki yerini aldı. Akademik kadro ve sektör temsilcileri, benzeri iş birliklerinin genişletilerek devam ettirileceğini ve öğrencilerin sektörel deneyim kazanmaya yönelik yeni olanakların yaratılacağını açıkladı.

Donanım Test Laboratuvarı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin uygulamalı eğitim kapasitesini artırırken, öğrencilerin üretim ve test süreçlerine katılımını sağlayacak bir merkez olarak hizmet vermeye başladı.

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (KOSTÜ) İLE CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş. İŞ BİRLİĞİNDE KURULAN DONANIM TEST LABORATUVARI HİZMETE AÇILDI.