Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip'ten finansal okuryazarlıkta Türkiye birinciliği

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 'Paramı Yönet' başarısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde 'Paramı Yönet' projesiyle Türkiye birinciliğine ulaştı. Proje, ülke genelinde değerlendirilen 362 çalışma arasından seçildi ve sergide yer alan önemli örneklerden biri oldu.

projenin içeriği ve değerlendirilmesi:

Proje, öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmeyi ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı çalışmalardan oluşuyor. Çalışma, öğrenciler Riva Çakmak ve Amine Bilge Şeker tarafından, danışman öğretmen Nihat Keskin rehberliğinde hazırlandı. Jüri değerlendirmesinde projenin özgün yaklaşımı ve öğrenci merkezli uygulamaları öne çıktı; bu kriterler, projenin birinciliğe taşınmasında belirleyici oldu.

sergi süreci ve bakan ziyaretinin etkisi:

Sergi, İmam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplamda 362 proje arasından yalnızca 50 proje sergilenmeye hak kazandı ve 'Paramı Yönet' bu seçkin grup içinde yer aldı. Sergi sırasında Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin stantları gezerek projeyi hazırlayan öğrencilerle görüştü; Bakan Tekin'in projeyi dinleyip tebrik etmesi, okul camiasında büyük bir gurur kaynağı oldu.

okul yönetiminin değerlendirmesi ve geleceğe bakış:

Başarı sonrası açıklama yapan Okul Müdürü Osman Yıldız, projenin ilçeye yeni bir Türkiye birinciliği kazandırdığını belirterek emeği geçenleri kutladı. Müdür Yıldız, projenin hem öğrencilerin bireysel gelişimine katkı sağladığını hem de okulun eğitim vizyonunu güçlendirdiğini vurguladı. Okul yönetimi ve danışman öğretmenler, elde edilen sonucu yaygınlaştırmak ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi için adımlar atacaklarını açıkladı.

Çalışmanın sergi kitabında yer alması ve bakanlık düzeyinde takdir görmesi, hem projeyi hazırlayan öğrenciler hem de okul için sürdürülebilir bir teşvik unsuru oluşturuyor. 'Paramı Yönet'in, finansal okuryazarlık bilincinin imam hatip okulları genelinde yaygınlaşmasına katkı sunması bekleniyor.

TAVŞANLI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 'PARAMI YÖNET' PROJESİYLE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU