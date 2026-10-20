Bahçeşehir’de PUBG MOBILE ile WOW Editor Pro tabanlı oyun stüdyosu yolculuğu başladı

dersin kapsamı:

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile PUBG MOBILE ortaklığında müfredata giren yeni ders, oyun tasarımını uygulamalı olarak öğreten bir program sunuyor. COP4346 kodlu ve notla değerlendirilen PUBG MOBILE Game Design Practices dersi, 2026-2027 akademik yılı güz döneminde İstanbul Galata Kampüsü'nde başladı. Program 24 öğrenci ile başlıyor ve toplam 12 hafta sürecek. Ders, BAU CO-OP Markalı Dersler çatısı altında PUBG MOBILE’ın Campus Squad girişimiyle hayata geçirildi.

uygulamalı tasarım ve yayımlama:

Ders boyunca öğrenciler, PUBG MOBILE’ın geliştirme platformu WOW Editor Pro kullanarak en az üç oyun haritası tasarlamak üzere yönlendirilecek. Yapay zekâ destekli araçlar, görsel programlama bileşenleri ve zengin bir hazır içerik kütüphanesi sayesinde öğrenciler rekabetçi modlardan PvE ve parkur türlerine kadar çeşitli deneyimler üretebilecek. Öğrencilerin geliştirdiği haritalar WOW platformu üzerinde yayımlanabilecek; PUBG MOBILE’ın verilerine göre bu platformdaki haritalar bugüne kadar 40 milyardan fazla kez oynandı. Yayınlanan haritalar, katılımcıların oyun sektörüne başvururken kullanabilecekleri somut portföyler olarak değerlendirilecek.

sektörle doğrudan bağ:

Dersler, PUBG MOBILE’ın oyun tasarımcıları ve yayıncılık uzmanları tarafından verilecek; böylece öğrenciler bir oyunun tasarım, test ve operasyon süreçlerini doğrudan sektörden profesyonellerden öğrenme fırsatı bulacak. Eğitim programına Türkiye’den önde gelen WOW içerik üreticilerinin katıldığı atölye çalışmaları da dahil edildi. Ayrıca ders katılımcıları PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) Büyük Finalleri’ne davet edilecek ve WOW Summit etkinliğine katılma imkânı elde edecek.

Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güven Çatak iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "PUBG MOBILE’ın oyun geliştirme araçlarını kredili bir üniversite dersine dahil etmek, öğrencilerimizin oyunlara duydukları ilgiyi uygulamalı tasarım çalışmalarıyla birleştirmeleri için yeni bir fırsat sunuyor. Bu on iki haftada öğrencilerimizin fikirlerini geliştirmelerini, tasarım kararlarını test etmelerini ve aldıkları geri bildirimlerle daha iyi oyun deneyimleri ortaya çıkarmalarını istiyoruz. Amacımız, ders dışında da üretmeye devam etmelerini sağlayacak özgüveni ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmak."

girişim desteği ve fon imkanları:

PUBG MOBILE, oyun geliştirme ekosistemini desteklemek amacıyla 200 bin ABD doları tutarında bir destek havuzu oluşturdu. Bu havuz yalnızca derse katılan öğrencilerle sınırlı değil; başvuru koşullarını sağlayan tüm oyun stüdyolarına açık olacak şekilde tasarlandı. Ders katılımcıları, PUBG MOBILE’ın sağlayacağı mentorluk ve teknik yönlendirmelerle WOW ekosisteminde geliştirdikleri haritalar üzerinde çalışmayı sürdürebilecek, uygun şartları yerine getirdiklerinde kendi oyun stüdyolarını kurma ve fon başvurusunda bulunma imkânı yakalayacak. Böylece dersin amaçlarından biri, öğrencilerin akademik süreçte edindikleri deneyimi profesyonel hayata taşımalarına yardımcı olmak ve oyun sektöründe sürdürülebilir girişimler ortaya çıkarmak olarak öne çıkıyor.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLE PUBG MOBILE İŞ BİRLİĞİYLE, WORLD OF WONDER (WOW) EDİTOR PRO ÜZERİNE KURULU İLK KREDİLİ ÜNİVERSİTE DERSİ BAŞLADI