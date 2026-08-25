Çocukluk merakıyla serasını büyüttü: tarım için yeniden üniversiteye döndü

Çocukluk merakı mesleğe dönüştü:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Yasemin Güler Orhan, çocukluğunda babasından edindiği tarım tutkusunu seracılığa taşıdı. Rahmetli babasının ziraat mühendisi olması ve araştırma enstitülerinde çalışması nedeniyle yanında büyüyen Orhan, gıda teknisyeni bölümü mezunu olmasına karşın bu sezon yeniden üniversite sınavına girerek tarımsal biyoteknoloji mühendisliği bölümünü kazandı.

Üç yıldır işletmesinde domates, biber, salatalık, kabak ve çeşitli süs bitkileri yetiştiren Orhan, küçük yaşta başlayan merakının zamanla profesyonel üretime dönüştüğünü belirtiyor. Serayı hem üretim hem de araştırma alanı olarak kullanan üretici, Trakya koşullarına uygun çeşitleri belirlemek üzere denemeler yürütüyor.

Sertifikalı fideler ve hibe desteği:

Orhan, üretiminde kullandığı fidelerin büyük bölümünü Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden sağladığını söylüyor. Serasında kullandığı domates fidelerinin yüzde 75 hibe kapsamında temin edildiğini belirten Orhan, bu desteğin yeni çeşitleri denemesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Bakanlığın TAKE projeleri kapsamında uygulanan 'Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün' ve 'Genç Çiftçilerin Tarıma Kazandırılması' projeleriyle fide bedellerinin yüzde 75’i Bakanlık, yüzde 25’i ise üretici katkısıyla karşılanıyor.

Projeler çerçevesinde yazlık sebzelerden domates, biber ve patlıcan; kışlık sebzelerden kıvırcık lahana ve karnabahar fideleri üreticilere dağıtılıyor. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de genç üreticilerin seralarını ziyaret ederek uygulamaları ve sürdürülebilir destekleri takip ediyor.

İyi tarım uygulamaları:

Serasında hastalık ve zararlılarla mücadelede kontrollü yöntemler uyguladığını aktaran Orhan, üretimde ilaçlamayı popülasyon ve tuzak verilerine göre gerçekleştirdiğini ifade etti. 'Öncelikle iyi tarım yapıyoruz. Tuzaklarımızı kuruyoruz. Popülasyonun durumuna göre ilaçlama yapıyoruz. Sıklıkla ilaçlama yapılan bir yer değil benim seram' sözleriyle entegre mücadele yaklaşımını özetliyor.

Trakya’daki seralarda hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu araştıran Orhan, dayanıklılığı yüksek çeşitler üzerinde de çalıştığını belirtti. Yerel ıslah çalışmalarıyla geliştirilen hibrit tohumlardan üretilen çeşitleri tercih ederek verim ve dayanıklılık dengesini gözettiğini aktardı.

Fide kalitesinin üretime etkisi:

Orhan, sertifikalı fide kullanımının hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştırdığını vurguladı: 'Bakanlığımızın sertifikalı fidelerini kullandığımız zaman hiçbir şekilde hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmıyoruz desem yeridir. Örneğin bu çeşitte Fusarium solgunluğu dediğimiz hastalığı hiç görmedim.' Buna karşın sertifikasız fidelerden kaynaklı virüs ve hastalık problemlerinin üretimde kayıplara yol açtığını belirtti.

Deneme amacıyla aldığı oturak cins domates fidesinden memnun olduğunu söyleyen Orhan, hibeyi duyunca bu fırsatı değerlendirdiğini ve sonucu olumlu bulduğunu ifade etti.

Girişimcilik, mutluluk ve çağrı:

Üretmenin verdiği duyguyu 'Bir meyveyi büyütmek gerçekten bir çocuk büyütmek gibi' sözleriyle anlatan Orhan, serada üretimin hem teknik hem de kişisel doyum sağladığını anlattı. Üretimin, emek ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı.

Genç girişimcilere ve tarımla ilgilenenlere destek ve hibe programlarını takip etmeleri çağrısında bulunan Orhan, 'Hibeleri, destekleri takip edin. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız' diyerek motivasyon verdi ve Tarım İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de kentte gençlerin tarımsal üretime kazandırılması ve sebze üretiminin geliştirilmesine yönelik desteklerin sürdürüleceğini bildirdi.

SERASINDA ÜRETİM YAPAN YASEMİN GÜLER ORHAN, TARIMA OLAN İLGİSİNİN ÇOCUKLUK YILLARINA DAYANDIĞINI BELİRTEREK, BABASININ ZİRAAT MÜHENDİSİ OLMASININ HAYATINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNADIĞINI SÖYLEDİ.