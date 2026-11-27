Ahlat'ta kamyon yan devrildi

Bitlis'in Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bir inşaatın temel dolgusu için toprak taşıyan kamyon, yükünü boşalttığı sırada zeminin kayması sonucu yan devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yara almadan atlattı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre kamyon, temel dolgusu sırasında zemin kayması nedeniyle dengesini kaybetti ve yan yatma sonucu devrildi. Olayın hemen ardından çevredeki işçiler durumu fark ederek müdahale etti; kazada can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İnşaat güvenliği ve riskler:

Bu tür kazalar genellikle zeminin taşıma kapasitesinin yetersizliği, dolgu sırasında zeminde oluşan ani kayma veya aracın pozisyonunun uygun olmaması gibi etkenlerle ilişkilendirilir. İnşaat sahalarında dolgu işlemleri sırasında zeminin stabilitesinin sürekli izlenmesi ve araçların güvenli konumlandırılması, benzer olayların önlenmesi açısından önem taşır.

Kamyonda meydana gelen maddi hasarın boyutu ve olayın kesin nedenleri ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı; benzer saha çalışmalarında iş güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi, olası risklerin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Ahlat’ta toprak taşıyan kamyon devrildi