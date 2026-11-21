Ahmet Arat Tokat TSO başkanlığına seçildi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini Ahmet Arat kazandı. 14 Kasım'da yapılan ilk seçimde 2 bin 456 oda üyesi oy kullanmış, kırmızı ve sarı listeler 12'şer meslek komitesi kazanarak eşitlik sağlamış, beyaz liste ise 2 meslek komitesi çıkarmıştı.

Yeniden yapılan oylama ve sonuçlar:

Yönetim kurulu başkanının belirlenememesi üzerine seçilen meslek komiteleri bugün yeniden sandık başına gitti. Seçim öncesinde beyaz liste, sarı listeye destek verdi. Yapılan son oylamada Ahmet Arat 14 oy alırken, Mücahit Yılmaz 12 oyda kaldı. Böylece Ahmet Arat, Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Başkanın açıklamaları:

Seçim sonrası Arat, "Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerimiz bugün itibarıyla sona ermiştir. Yasa gereği askı süremiz var, salı ya da çarşamba günü mazbatalarımız verilir. Pazartesi, en geç salı günü çok geniş açıklamalarla beraber hem sizleri hem kamuoyunu bilgilendireceğim. İnsanların bilmesi gereken konular var" dedi.

Yasa gereği askı süresi bulunduğu ve mazbata takviminin kısa süre içinde netleşeceği bildirildi.

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA AHMET ARAT SEÇİLDİ.