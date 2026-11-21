MHP Söke ilçe yönetimi çalışmalarını anlattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Başkanı Onur Şahin, ilçe yönetimiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında bir dizi yerel çalışmayı ve Söke’nin il olma hedefi için yürütülen hazırlıkları aktardı. Toplantı, MHP Söke İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirildi; MHP Aydın İl Başkan Vekili Abdullah Servet Demirci, İl Başkan Yardımcıları Alaattin Kılınç, Bekir Değirmenci, Fatih Beyazoğlu ve Ümmet Akın, Söke Belediye Başkan Vekili Şeref Başar ile Söke Belediye Başkan Yardımcısı Esat Çalık da toplantıda hazır bulundu. Şahin, 24 Temmuz’da gerçekleştirilen kongrenin ardından yürüttükleri çalışmaları ve yeni yönetimi basın mensuplarına tanıttı.

akademik temelli il olma dosyasının hazırlığı:

Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni illerle ilgili açıklamalarının ardından Söke için kapsamlı bir dosya hazırlama kararı aldıklarını belirtti. Nazilli’nin il olma işlemlerine yönelik adımlarının ardından Söke’nin de sürece dahil olduğunu kaydeden Şahin, aceleci davranmak yerine "güçlü verilerle desteklenen" bir çalışma ortaya koymayı tercih ettiklerini vurguladı. Şahin, Söke’nin "tarımı, sanayisi, kültür ve turizmiyle Türkiye’deki birçok ilden daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu" ifade ederek, hazırladıkları dosyanın akademik temelli ve kapsamlı olacağını söyledi. Ayrıca Şahin, "Hazırladığımız dosyayı zamanı geldiğinde siz basın mensuplarına da sunacağız. İl Başkanımız Osman Gazi Cihangiroğlu ile Ankara’ya giderek kıymetli liderimiz Devlet Bahçeli’ye dosyamızı ileteceğiz" dedi.

cumhur ittifakı çerçevesinde yerel iş birliği ve takip edilen hizmetler:

Toplantıda, Cumhur İttifakı uyumunun yerel yönetimdeki yansımalarına da dikkat çekildi. Şahin, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini belirterek, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine MHP’li meclis üyesi Esat Çalık’ın atanmasının ve Şeref Başar ile diğer meclis üyelerinin önemli komisyonlarda yer almasının bu iş birliğinin göstergeleri olduğunu söyledi. Şahin, altyapı başta olmak üzere devam eden çalışmaları yakından takip ettiklerini ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek için çaba harcadıklarını vurguladı. "Bizi makamda değil, sahada daha fazla görmeye alışacaksınız" sözleriyle sahada görünürlük taahhüdünü yineledi. Ayrıca Şahin, Cumhur İttifakı ortağı olarak AK Parti Söke İlçe Başkanı Saki Oğuz ile sürekli temas halinde olduklarını ve il yönetiminden de destek aldıklarını belirtti.

il başkan vekilinden değerlendirme ve birlik çağrısı:

Abdullah Servet Demirci ise Söke ve Nazilli çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, il başkanlığı olarak iki ilçeye de eşit mesafede olduklarını söyledi. Demirci, her iki ilçenin de il olmayı hak ettiğini ifade ederken, il olma hedefinin yalnızca siyasi girişimlerle sınırlı kalmaması gerektiğini; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve diğer aktörlerle birlik ve ortak akıl ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi; Onur Şahin, önümüzdeki süreçte basınla daha sık bir araya geleceklerini bildirdi.

SÖKE MHP YÖNETİMİ BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ