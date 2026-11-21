Renkli anlar mecliste yaşandı:

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyalet Meclisi, Ryde seçim bölgesini temsil eden 32 yaşındaki Liberal Partili milletvekili Jordan Lane’in veda konuşmasında beklenmedik bir anla karşılaştı. Lane konuşmasının sonunda ceketin iç cebinden çıkardığı yüzük kutusunu göstererek uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Natalie’ye evlenme teklif etti. O anlar mecliste alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

Teklif anı:

Lane konuşmasının sonunda şu sözleri sarf etti: "Sayın Başkan, Ryde milletvekili olarak son sorum büyük aşkım Natalie’ye. Benimle evlenir misin?" Teklif, meclis üyeleri ve salondaki izleyicilerin coşkulu tepkisiyle karşılandı ve Natalie teklifi kabul etti. Lane, mizahi bir dille resmi parlamento kayıtlarına Natalie’nin "evet" dediğinin geçirilmesini de talep etti.

Siyasi bağlam ve veda konuşması:

Lane, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada Mart 2027’deki Yeni Güney Galler eyalet seçimlerine katılmayacağını duyurmuştu. Bu nedenle veda konuşmasında siyasi yolculuğuna, Ryde seçim bölgesine ve kendisine destek verenlere dair düşüncelerini paylaştı; konuşmanın sonunda duygusal ve özel bir anı olarak evlilik teklifi geldi.

Çiftin 10 yıldan uzun süredir birlikte olduğu, teklifin kabul edilmesiyle salonda sevinçli anların yaşandığı belirtildi. Olay, mecliste nadiren görülen kişisel ve samimi bir kutlama olarak kayıtlara geçti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyalet Meclisinde milletvekili Jordan Lane, veda konuşmasında kız arkadaşına evlenme teklifi etti.