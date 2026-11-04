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Ahmet Nazif Zorlu için son görev: iş ve siyaset dünyası törene katıldı

Ahmet Nazif Zorlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti; Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze törenine siyaset ve iş dünyası katıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Ahmet Nazif Zorlu için son görev: iş ve siyaset dünyası törene katıldı

Törenin ayrıntıları:

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Nazif Zorlu için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını takiben cenaze töreni düzenlendi. 82 yaşında vefat eden Zorlu'nun naaşı, namazın ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Tören sırasında ailenin yakınları ve vatandaşlar yer aldı; özellikle Zorlu'nun torununun gözyaşlarına boğulduğu anlar törene katılanların dikkatini çekti.

Siyaset ve iş dünyasından katılım:

Törene katılanlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan ile iş dünyasından Adnan Polat ve Abdurrahim Albayrak gibi isimler yer aldı. Aile yakınları ve çok sayıda vatandaş da törende hazır bulundu.

Vali Davut Gül'ün değerlendirmesi:

İstanbul Valisi Davut Gül, törende Zorlu'yu ülkenin önemli sanayicilerinden biri olarak nitelendirdi ve ailenin acısını paylaştıklarını ifade etti. Vali Davut Gül'ün sözleri şöyle oldu: Hem sanayici olarak hem de birebir de tanıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin önemli sanayicilerinden birisiydi. Özellikle TOGG'un yapılmasında Cumhurbaşkanımızın 'Baba yiğitler ortaya çıksın' dediğinde ortaya çıkan, elini taşın altına koyan değerli sanayicilerimizden biriydi. Mekanı cennet olsun.

AHMET NAZİF ZORLU İÇİN BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ&#039;NDE BİR CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

AHMET NAZİF ZORLU İÇİN BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ'NDE BİR CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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