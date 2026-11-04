Kazakistan'ın petrol rezervleri ve üretim planları 45 yıllık öngörüyle masada

Kazakistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi Kazmunaygaz Yönetim Kurulu Başkanı Ashat Hasenov, ülkenin teyit edilmiş petrol rezervine ilişkin yaptığı açıklamada ön hesaplamalara göre rezervin 785 milyon ton olduğunu bildirdi.

rezervin anlamı ve jeolojik çalışmalar:

Hasenov, bu miktarın mevcut üretim seviyesinde yaklaşık 45 yıl yeteceğini kaydetti fakat bunun petrolün kesin şekilde 45 yıl sonra tükeneceği anlamına gelmediğini vurguladı. Hasenov, kaynak tabanının sürekli yenilendiğini ve jeolojik keşif çalışmalarının sürdüğünü belirterek yeni tespit edilen rezervlerin devlet kayıtlarına alındığını söyledi.

üretim hedefleri ve sevkiyat durumu:

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov ise hükümet binasında düzenlenen basın toplantısında üretimin plana uygun seyrettiğini açıkladı. Bakan, bu yıl için belirlenen üretim hedefinin 96 milyon ton olduğunu, gelecek yılın üretim hacmi olarak ise yaklaşık 99 milyon ton düşünüldüğünü ifade etti.

Akkenjenov ayrıca, mayıs ayında insansız hava araçları saldırıları nedeniyle durdurulan Rusya üzerinden giden Drujba Petrol Boru Hattı sevkiyatlarının yeniden başlatılması için Rusya'ya talepte bulunduklarını bildirdi. Yetkililer, üretim hedefleri ve sevkiyatın güvenliği sorunlarına yönelik adımları takip ettiklerini belirtti.

KAZAKİSTAN'IN KANITLANMIŞ PETROL REZERVLERİ 785 MİLYON TON OLARAK AÇIKLANDI