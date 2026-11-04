ENHANCER PRO'dan küçük ve orta ölçekli işletmelere 100 bin avroya kadar hibe

ENHANCER PRO hibe programları tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ENHANCER PRO Projesi kapsamında hazırlanan hibe programlarının tanıtım toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi. Toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı ve bölgedeki işletmeler ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

programların amacı ve hedefleri:

Toplantıda, programların mikro ve orta ölçekli işletmelerin kapasitelerini geliştirmeyi, faaliyetlerini genişletmeyi ve yeni istihdam imkânları oluşturarak bölgesel ekonomiyi güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı. Sunumlarda ayrıca işletmelerin rekabet gücünün artırılması, yeni pazarlara erişim sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amaçlarının ön planda olduğu belirtildi.

hibe tutarları, süre ve desteklenecek faaliyetler:

ENHANCER PRO kapsamında ilan edilen iki ayrı programın finansman aralıkları şu şekilde açıklandı: Hızlandırma Hibe Programı için proje başına 40 bin ila 60 bin avro, Orta Ölçekli İşletme Hibe Programı için ise 70 bin ila 100 bin avro destek sağlanabilecek. Desteklenecek projelerin uygulama süresinin 8 ila 12 ay arasında olması öngörülüyor.

Programların destek kapsamı arasında üretim ve hizmet kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, makine ve ekipman yatırımları ile insan kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin bulunduğu kaydedildi. Sunumlarda ayrıca uygun maliyet kalemleri, proje hazırlanması için gereken belgeler ve değerlendirme ölçütleri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi.

başvuru süreci ve son tarih:

Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından başvuru sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Başvuruların 22 Aralık 2026 saat 19.00'a kadar ICMPD'nin elektronik başvuru platformu IN-TEND üzerinden, İngilizce olarak yapılması gerekiyor. Başvuruların kabul şartları, uygun faaliyet tanımları ve değerlendirme süreçleri platform üzerinden duyurulacak belgelerle destekleniyor.

Kayseri'deki ilgili tüm paydaşlar, programın sunduğu finansman ve kapasite geliştirme imkânlarından yararlanmak üzere başvuru yapmaya davet edildi.

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN VE ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI GELİŞTİRME MERKEZİ TARAFINDAN, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN ENHANCER PRO PROJESİ KAPSAMINDAKİ HİBE PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI, KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.