Çocukların kampanyası: Nazilli'de kan bağışı çağrısı sahneden yükseldi

Etkinlikte çocuklar Kızılay'a bağış çağrısı yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Kızılay Haftası etkinliğinde ilkokul öğrencileri hem sahne gösterileriyle hem de okul bahçesindeki kan bağış araçlarını gezerek Kızılay'a kan bağışı çağrısında bulundu. Çocuklar tarafından hazırlanan program izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, konuklara aşure ikramı yapıldı.

Program ve gösteriler:

Vak�fbank İlkokulu'nda gerçekleşen kutlamada öğrenciler şiirler, halk oyunları ve oratoryo sundu. Etkinlikte Kızılay'ın 158 yıllık yardım geleneği ve insani yardım misyonu vurgulandı. Kızılay Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay konuşmasında kurumun 1868 yılında yaralı askerlere yardım amacıyla kurulduğunu ve Cumhuriyet döneminde Türk Kızılay adını aldığını hatırlattı.

Program kapsamında düzenlenen Kızılay temalı resim yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencileri; Alara Akkuş, Rabia Çetin ve Göktuğ Araz bisiklet ödüllerini Kaymakam Huriye Küpeli Kan ile Kızılay Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay'ın elinden aldı.

Kan bağışı kampanyası ve rekor hedefi:

Kutlama sonrasında Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi ekipleri vatandaşların bağışlarını kabul etti. Çalışmada dört araç ve çok sayıda personel görev aldı. Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay ve öğrenciler, kampanyanın 200 ünite üzerinde kan bağışı hedefiyle Aydın'daki kan bağışı rekorunu kırmayı amaçladığını belirterek herkesi bağışçı olmaya davet etti.

Programa İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy, Aydın Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Ali Yalçınkaya, kurum müdürleri, muhtarlar, veliler ve öğrenciler katıldı. Organizasyon, yerel düzeyde yardımseverlik bilincinin güçlendirilmesine ve kan bağışına dikkat çekilmesine hizmet etti.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE KIZILAY HAFTASI DOLAYISIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ