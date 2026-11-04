Yüksekova'da kamyonet takla attı, üç kişi yaralandı

kaza ve yaralanmalar:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ilçeye bağlı Kamış ile Karlı köyleri arasındaki yolda bir kamyonet, zeminin kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve ekipler olay yerinde müdahale gerçekleştirdi. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlattı; soruşturma, yolun kayganlaşma nedenleri ve trafik güvenliği koşullarını da kapsayacak şekilde sürdürülüyor.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KAMYONETİN TAKLA ATARAK DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.