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Yüksekova'da kamyonet takla attı, üç kişi yaralandı

Yüksekova'da Kamış ile Karlı köyleri arasındaki yolda kamyonetin kaygan zeminde takla atması sonucu üç kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:03

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksekova'da kamyonet takla attı, üç kişi yaralandı

kaza ve yaralanmalar:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ilçeye bağlı Kamış ile Karlı köyleri arasındaki yolda bir kamyonet, zeminin kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve ekipler olay yerinde müdahale gerçekleştirdi. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlattı; soruşturma, yolun kayganlaşma nedenleri ve trafik güvenliği koşullarını da kapsayacak şekilde sürdürülüyor.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KAMYONETİN TAKLA ATARAK DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KAMYONETİN TAKLA ATARAK DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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