Turgutlu meclisi kasımı 12 kararla kapattı

Başkan Akın'ın açılış mesajı:

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Akın, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 88’inci yılında andı ve onun fikirlerine, devrimlerine ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Akın toplantıda ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 20 Kasım Çocuk Hakları Gününe de değindi ve bu günlerin yerel yönetim gündemindeki anlamına dikkat çekti.

Gündem maddeleri ve alınan kararlar:

Toplantıda toplam 12 gündem maddesi ele alındı ve karara bağlandı. Gündemin birinci maddesinde "2026 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları" görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, "Belediyemizin 14.11.2025 tarihli ve 100 sayılı Meclis Kararı ile üye olduğu Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğinden ayrılma hususu" oy birliğiyle kabul edildi. Üçüncü maddede ise "10.04.2024 tarihli ve 42 sayılı Belediye Meclis Kararı ile üye olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) üyeliğinden ayrılması hususu" aynı şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

Dördüncü maddede, "31.07.2026 tarihli ve 33326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ve 22.02.2007 tarihli Norm Kadro Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi hükümleri doğrultusunda, Belediyemiz norm kadro cetvelinde yer alan münhal durumdaki Zabıta Müdür Muavini kadrosunun iptal edilmesi hususu" görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Beşinci maddede, Manisa Kadastro Müdürlüğü yazısı doğrultusunda ilçedeki çeşitli mahallelerde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yürütülecek çalışmalar için bilirkişilerin belirlenmesi talebi ele alındı; bu madde de oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu mahalleler arasında Irlamaz, Yayla, Sarıbey, Yeniköy, Urganlı, Çampınar, İzzettin, Sinirli, Musalaryeniköy, Aşağı Bozkır ve Çepnidere yer alıyor.

Altıncı maddede, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından trafo yeri olarak kullanılmak üzere belediye mülkiyetindeki belirli parsellerin TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne devri değerlendirildi. İlgili parseller Yıldırım Mahallesi 1447 ada 13 parsel, Yedieylül Mahallesi 1483 ada 12 parsel ve Cumhuriyet Mahallesi 1046 ada 87 parsel olarak belirtildi ve madde oy birliğiyle kabul edildi.

Yedinci maddede, MASKİ Genel Müdürlüğü talebi doğrultusunda Albayrak Mahallesi Çiler Sokak ve çevresindeki yapıların kanalizasyon hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla belirlenen alanın 15 yıl süreyle fosseptik alanı olarak tahsis edilmesi hususu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Sekizinci maddede, belediyeye ait ve hizmetlerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi planlanan 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında satışa çıkarılması ve satış işlemlerinin yürütülmesi konusu ele alındı; bu madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Dokuzuncu maddede, 2026/15 sayılı "Araç Şarj İstasyonları" konulu Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyon Raporu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Onuncu maddede ise 2026/16 sayılı "Trafo Alanı" konulu İmar Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

On birinci maddede, Kızılay Derneği tarafından belediyeye iletilen yazı ve ekleri doğrultusunda; Yıldırım Mahallesi 1286 ada 35 parselde ticaret alanı oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisinin değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar Komisyonu'na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, gündemin on ikinci maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün tamamlanmasının ardından sona erdi.

Genel olarak toplantıda alınan kararlar arasında üyelikten ayrılma talepleri, norm kadro düzenlemesi, kadastro çalışmalarına bilirkişi belirlenmesi, trafo alanı devri ve bazı taşınmazların satış sürecine alınması gibi idari ve teknik konular öne çıktı. Sekizinci maddenin oy çokluğuyla kabul edilmesi ise satışa çıkarılacak taşınmazlara ilişkin görüş ayrılığına işaret etti.

TURGUTLU BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANDI.