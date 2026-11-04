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Mecliste turuncu kurdeleyle lösemili çocuklara dikkat çekildi

Şehzadeler Belediyesi Meclisi'nde Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle meclis üyeleri turuncu kurdele taktı; Başkan Hakan Şimşek hizmet ve projeleri aktardı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mecliste turuncu kurdeleyle lösemili çocuklara dikkat çekildi

Toplantı ve farkındalık adımı:

Şehzadeler Belediyesi Kasım ayı olağan Belediye Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Şimşek başkanlığında Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı salonunda, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla tüm meclis üyeleri yakalarına turuncu kurdele taktı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Şimşek, belediyenin son bir aylık dönemde yürüttüğü saha çalışmaları, yatırım projeleri ve meclis gündemindeki önemli konular hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sundu.

Başkan Şimşek'in değerlendirmesi:

Şimşek, hizmet vurgusuyla başladığı konuşmasında ilçede bir dizi alanda faaliyet yürütüldüğünü belirtti. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Kent Konseyi ile ilk kez düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile kutladıklarını aktaran Şimşek, temizlik hizmetleri için filosu güçlendirmek amacıyla DMO’dan 2 adet yeni çöp kamyonu siparişi verdiklerini ifade etti.

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Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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