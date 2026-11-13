Ahmet Telli parkında şiirlerle anma töreni

Anma töreni ve park düzenlemeleri:

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Edebiyat Günleri kapsamında, 10 Temmuz’da hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli adını taşıyan parkta düzenlenen bir törenle anıldı. Güzeloba Mahallesi Havaalanı Caddesi ile 2143, 2148 ve 2130 sokakların kesişiminde bulunan Ahmet Telli Parkı, ziyaretçilerini şairin büstü ve yedi adet şiir panosuyla karşılıyor.

Parktaki şiir panolarında Telli’ye ait "Gidersen Yıkılır Bu Kent", "Kayıp Adresteki", "Sular Gibi", "Şiir ve Yaşam", "Gülüşün Eklenir Kimliğime", "Özletiyor Seni Bu Yağmurlar" ve "Anısı Biz Olalım Bu Sokakların" adlı dizeler yer alıyor. Parkta ayrıca çocuk oyun grubu ve oturma bankları bulunuyor; böylece edebiyatseverler şairin dizeleriyle gündelik mekânda buluşabiliyor.

Konuşmalar ve anılar:

Anma programında bu yılki Edebiyat Günleri’nin danışmanlığını üstlenen Tuncer Çetinkaya ile konuşmacılar arasında şair ve yazar Nihat Behram ve Ahmet Telli üzerine yazdığı "Ahmet Telli: Şiirin, Hafızanın ve Direnişin İzinde Bir Yaşam" kitabının yazarı Füsun Demiray yer aldı. Konuşmacılar, Telli ile yaşadıkları hatıraları paylaşarak usta şairin edebiyat dünyasındaki yerini, şiirini ve anılarını katılımcılara aktardı.

Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kaya, Telli’nin son dönemlerinde Güzeloba’da yaşadığını belirterek şairin adının parka yaşarken verilmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Kaya, parktaki şiir panolarının Telli’nin kendi seçimi olduğunu ve parktaki düzenlemelerle şairin anısının mahalle yaşamına entegre edildiğini söyledi.

Edebiyat günleri programı ve etkinlikler:

11’inci Edebiyat Günleri, 12 Kasım Perşembe günü Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN)’nde düzenlenen Şairler Buluşması ile başladı. Turgay Değirmenci’nin kolaylaştırıcılığını üstlendiği buluşmada Nihat Behram, Nurduran Duman ve Kaan Eminoğlu edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Programın devamında Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV)’nda, İbrahim Dağhan’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen Öykücüler Buluşması yapıldı. Bu oturuma Hüseyin Akyüz, Barış Erdoğan, Engin Kükrer ve Kamile Yılmaz katılarak okurla öykü üzerine sohbet etti.

Anma töreni ve eş zamanlı etkinlikler, Muratpaşa’nın kültürel takvimine şairin dizelerinin ve hatırasının kalıcı şekilde taşınması amacını öne çıkarıyor; park ve programların düzenlenmesiyle Telli’nin eserleri yerel yaşam içinde erişilebilir kılınıyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN BU YIL 11’İNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ EDEBİYAT GÜNLERİ KAPSAMINDA, ÖNCEKİ YILLARDA ETKİNLİĞİN DANIŞMANLIĞINI ÜSTLENEN VE 10 TEMMUZ’DA HAYATINI KAYBEDEN ŞAİR VE YAZAR AHMET TELLİ, ADINI TAŞIYAN PARKTA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI. ANMA PROGRAMINDA TELLİ’NİN EDEBİYAT DÜNYASINDAKİ YERİ, ŞİİRLERİ VE ANILARI PAYLAŞILDI.