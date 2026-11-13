Dolar 50,3618 +0,16%
Euro 55,7098 +0,17%
Bist 11.885,30 +0,63%
Altın Gram 6.295,65 +0,07%
EUR/USD 1,1055 -0,04%
Brent Petrol 96,74 +0,96%
--°

Durağan'da gençlerin simit sürprizi esnafın sabahını neşelendirdi

TÜGVA Sinop Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü ile TÜGVA Durağan İlçe Temsilciliği, Ahilik geleneğini simit dağıtarak yaşattı; esnafa moral verildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Durağan'da gençlerin simit sürprizi esnafın sabahını neşelendirdi

Durağan'da sabah sürprizi:

TÜGVA Sinop Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü ile TÜGVA Durağan İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Durağan ilçe merkezindeki esnaf sabahın erken saatlerinde sürpriz simit ikramıyla karşılandı. Genç gönüllüler iş yerlerini tek tek ziyaret ederek mesaiye başlayan esnafa simit dağıttı ve Ahilik kültürünün dayanışma ile kardeşlik ruhunu canlı tutmayı amaçladı.

Ahilik kültürünü yaşatmak için:

Etkinlik yetkilileri, programın esas hedefinin esnafa moral vermek ve toplumsal paylaşma duygusunu hatırlamak olduğunu belirtti. Sabah buluşmalarında dua edilmesinin ve emeği geçen herkesin yüzündeki tebessümün kendileri için anlamlı olduğu vurgulandı. Organizasyonda dayanışma, kardeşlik ve paylaşma temaları ön plana çıktı.

Esnaf ve gençlerin mesajı:

Ziyarete katılan esnaf, jest karşısında memnuniyetini dile getirirken gençlere teşekkür etti. Etkinliğe emek veren gönüllüler de küçük bir ikramın bile günün ruhunu değiştirdiğini belirtti. Program sonunda esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulunuldu ve gençlerin yerel dayanışmayı güçlendirme çabasına dikkat çekildi.

TÜGVA SİNOP ÇALIŞAN GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE TÜGVA DURAĞAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN...

TÜGVA SİNOP ÇALIŞAN GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE TÜGVA DURAĞAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, İLÇE ESNAFINA SABAH SİMİDİ İKRAM EDİLEREK AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK RUHU YAŞATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahmet Telli parkında şiirlerle anma töreni
images

Tokat’ta 33 yıldır yün yorgan geleneğini sürdüren usta
images

Kilis'te üç vakıf camisi restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı
images

Sakarya'da doğa manzaralarının 6. ulusal yarışması: kazananlar açıklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan ile Şeyh Temim dolmabahçe'de bir araya geldi

Akdeniz'de mahallelere götürülen hizmetler vatandaşla doğrudan paylaşıldı

Bursa'da lodosun etkisine hızlı müdahale: 137 vaka kaydedildi

Yüreğir'de banyo kapısının ardına saklanan firari 23 yıl 5 ay hapisle yakalandı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor