Durağan'da gençlerin simit sürprizi esnafın sabahını neşelendirdi

Durağan'da sabah sürprizi:

TÜGVA Sinop Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü ile TÜGVA Durağan İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Durağan ilçe merkezindeki esnaf sabahın erken saatlerinde sürpriz simit ikramıyla karşılandı. Genç gönüllüler iş yerlerini tek tek ziyaret ederek mesaiye başlayan esnafa simit dağıttı ve Ahilik kültürünün dayanışma ile kardeşlik ruhunu canlı tutmayı amaçladı.

Ahilik kültürünü yaşatmak için:

Etkinlik yetkilileri, programın esas hedefinin esnafa moral vermek ve toplumsal paylaşma duygusunu hatırlamak olduğunu belirtti. Sabah buluşmalarında dua edilmesinin ve emeği geçen herkesin yüzündeki tebessümün kendileri için anlamlı olduğu vurgulandı. Organizasyonda dayanışma, kardeşlik ve paylaşma temaları ön plana çıktı.

Esnaf ve gençlerin mesajı:

Ziyarete katılan esnaf, jest karşısında memnuniyetini dile getirirken gençlere teşekkür etti. Etkinliğe emek veren gönüllüler de küçük bir ikramın bile günün ruhunu değiştirdiğini belirtti. Program sonunda esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulunuldu ve gençlerin yerel dayanışmayı güçlendirme çabasına dikkat çekildi.

TÜGVA SİNOP ÇALIŞAN GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE TÜGVA DURAĞAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, İLÇE ESNAFINA SABAH SİMİDİ İKRAM EDİLEREK AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK RUHU YAŞATILDI.