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Erzurum’da kışın ilk karı şehri beyaza bürüdü

Erzurum’da gece başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü; vatandaşlar sokaklara çıktı, gençler kartopu oynadı, Meteoroloji yağış uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum’da kışın ilk karı şehri beyaza bürüdü

Erzurum beyaza büründü:

Erzurum’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde cadde ve sokaklar, araçların üzeri, binaların çatıları ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde sokaklara çıkanlar mevsimin ilk karının tadını çıkardı; bazı vatandaşlar kardan adam yaparken gençler kartopu oynadı.

sokaklarda ilk tepkiler:

Meteoroloji verilerine göre kentte bugün de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Gece boyunca etkisini gösteren yağış, kent merkezinde görsel bir değişim oluşturdu. Sabah çıkış saatlerinde kısa süreli yoğunluklar yaşanabileceği belirtildi.

Erzurum’a karın erken geldiğini belirten Hatem Kalağan, "Çok erken geldi kar. Kendimiz de hazırlamamıştık. Hazırlıksız yakalandık. Ulaşımda şu anda sıkıntılar yok ama Erzurum normal hava şartlarından ötürü trafikte bir yoğunluk olabilir. Yaklaşık 7-8 ay kar yağışı ve soğuk hava devam eder" dedi.

gençlerin kar keyfi:

Gençler karın gelişiyle birlikte sokaklara akın etti; kartopu oynayanlar ve kardan adam yapanlar günün ilk saatlerinde eğlenceli görüntüler oluşturdular. Furkan Gülüm, "Havalar soğudu, kış geldi daha doğrusu Erzurum’a. İlk karımız yağdı. Soğuk bundan sonra sıkı giyineceğiz. Kendimize iyi bakacağız yani üşümeyeceğiz. Epeydir arkadaşımla kartopu oynamamıştım. Epey eğlendik, terledik yani. Hayırlısı yani Erzurum’a yine geldi kar" diye konuştu.

ERZURUM&#039;DA DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

ERZURUM'DA DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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