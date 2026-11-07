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Eskişehirspor maçına özel ring seferleriyle ulaşım kolaylaştırılıyor

Belediye, Eskişehirspor–Kepezspor maçına gidecek taraftarlara saat 13.30'da Odunpazarı Alaaddin Parkı'ndan stadyuma ring otobüsleriyle ulaşım sağlayacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehirspor maçına özel ring seferleriyle ulaşım kolaylaştırılıyor

Eskişehirspor maçına ulaşım için ring seferi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehirspor ile Kepezspor arasında bugün oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarların stadyuma ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ring seferleri düzenleneceğini duyurdu. Belediye açıklamasına göre karşılaşma 15.30'da başlayacak.

sefer detayları:

Karşılaşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar için saat 13.30 itibarıyla Odunpazarı Alaaddin Parkı'ndan Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu'na doğrudan ring otobüs seferleri gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetin taraftarlara özel toplu taşıma olarak sunulacağını bildirdi.

taraftarlara hatırlatmalar:

Belediyenin bilgilendirmesinde, ring seferlerinin maç saatine yetişmeyi kolaylaştırmak amacıyla organize edildiği vurgulandı. Taraftarların sefer saatlerine dikkat etmeleri ve olası güncellemeler için belediye duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ESKİŞEHİRSPOR İLE KEPEZSPOR ARASINDA OYNANACAK MÜCADELE ÖNCESİNDE...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ESKİŞEHİRSPOR İLE KEPEZSPOR ARASINDA OYNANACAK MÜCADELE ÖNCESİNDE TARAFTARLARIN STADYUMA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEĞİNİ DUYURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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