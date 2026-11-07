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Diyarbakır'da yağış ve sabah sis ulaşımı etkiledi

Diyarbakır'da dünden beri aralıklı süren yağış, sabah saatlerinde yer yer oluşan sisle birleşince görüş mesafesi düştü; sürücüler tedbirli ilerledi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:46

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Diyarbakır'da yağış ve sabah sis ulaşımı etkiledi

Diyarbakır'da yağış ve sabah sis etkisi

Kentte dünden beri aralıklı olarak devam eden yağış, sabah saatlerinde bazı bölgelerde sisle bir araya geldi. Sisin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi düştü ve ulaşımda yavaşlamalar gözlendi.

Trafikte alınan önlemler:

Sürücüler, özellikle görüşün azaldığı alanlarda hızlarını düşürüp takip mesafesini artırarak kontrollü ilerledi. Yol kullanıcıları ve yerel sürücüler, sisli bölgelerde dikkatli davranmayı sürdürdü.

hava sıcaklığı ve günlük yaşam:

Ölçümlere göre sıcaklık 11 derece seviyesinde seyrediyor. Yağış ve sabah sisinin etkisi, dışarıda bulunan vatandaşların görüşünü ve ulaşımını özellikle sabah saatlerinde olumsuz etkiledi; yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

KENTTE, DÜNDEN BERİ YAĞIŞ, ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. YAĞIŞLA BİRLİKTE SABAH SAATLERİNDE YER...

KENTTE, DÜNDEN BERİ YAĞIŞ, ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. YAĞIŞLA BİRLİKTE SABAH SAATLERİNDE YER YER SİS DE BELİRDİ. SİSİN ETKİLİ OLDUĞU YERLERDE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, SÜRÜCÜLER TRAFİKTE KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İLERLEDİ. SICAKLIK İSE 11 DERECEYİ GÖSTERİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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