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Karabet geçidinde pappat karlı yolu rahat aştı, sürücüler yolda kaldı

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı; halkın 'pappat'ı ise zorlu yolda rahat ilerledi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:48

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabet geçidinde pappat karlı yolu rahat aştı, sürücüler yolda kaldı

Karabet geçidinde ulaşım sekteye uğradı

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk yoğun karıyla kısa sürede beyaza büründü. Ani yağış ve yüksek kesimlerdeki sert kış koşulları, rotadaki sürücülere zorlu anlar yaşattı.

yolda kalan araçlar:

Lastiklerinde kış ekipmanı bulunmayan çok sayıda araç, rampalarda ve keskin virajlarda kayarak yolda kaldı. Sürücüler, kar nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalırken trafik akışında aksamalar görüldü.

'pappat'ın performansı:

Bölge halkı tarafından 'pappat' diye anılan motorlu yük taşıma aracı, diğer araçların geçmekte zorlandığı karlı güzergahta rahat ilerleyerek dikkat çekti. Araç, ağır zemin koşullarında beklenenin üzerinde hareket kabiliyeti sergiledi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkisini artıran kar, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karabet Geçidi'ndeki görüntüler, kışa hazırlığın önemini bir kez daha ortaya koydu; sürücüler, kış ekipmanı taşımaya yönelik uyarıları hatırlattı.

VAN-BAHÇESARAY KARA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ&#039;NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR...

VAN-BAHÇESARAY KARA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ'NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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