Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Bayburt için sosyal hizmet kampüsü talebi: bölgesel bir merkez hedefleniyor

Bayburt Kent Konseyi, farklı sosyal hizmet birimlerini barındıracak bir kampüs için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt için sosyal hizmet kampüsü talebi: bölgesel bir merkez hedefleniyor

başvuru ve hedefler:

Bayburt Kent Konseyi, kentte farklı sosyal hizmet birimlerinin bir arada yer alacağı bir kampüs kurulması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu. Konsey, böyle bir yapının Bayburt'un sosyal hizmet kapasitesini güçlendirerek bölgesel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

emsal projeler ve önerilen birimler:

Başvuruda, Tokat'ta yapımına başlanan kampüs modeli örnek olarak gösterildi; Van ve Diyarbakır'da tamamlanan benzer projelerin deneyimlerine de dikkat çekildi. Konseyin önerisi doğrultusunda kampüste çocuk evleri sitesi, fiziksel ve ruhsal engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezleri ve huzurevi gibi birimlerin yer alması planlanıyor.

beklenen etkiler ve istişareler:

Kent Konseyi, başvurunun Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yürütülen istişarelerin ardından yapıldığını açıkladı. Projenin hayata geçirilmesi halinde sağlık personeli, hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi farklı meslek gruplarında yeni istihdam olanağı doğacağı, bunun da kent dışına göç eden gençlerin istihdamına olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

Konsey, kampüsün yalnızca hizmet sunan bir yapı olmayacağını; aynı zamanda bölgedeki ihtiyaç sahipleri ve hastalar için koordineli, erişilebilir bir hizmet ağı oluşturacağını vurguluyor. Talep edilen kampüsün uygulanması, Bayburt'un sosyal hizmet alanında daha merkezi bir konum kazanmasına katkı sağlayabilir.

BAYBURT’A SOSYAL HİZMET KAMPÜSÜ KURULMASI TALEP EDİLDİ

BAYBURT’A SOSYAL HİZMET KAMPÜSÜ KURULMASI TALEP EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MKE son bir ayda deniz topu ve ALTAY için silah teslimatlarını tamamladı
images

Bingöl, Tuzla'nın tüm patili dostlarına ev sahipliği yapacak merkezde incelemele...
images

Pazardaki çürük domates tartışması: satıcı fiyatı gerekçe gösterdi
images

TMO kısa sürede 190 bin ton fındık alarak rekoltenin önemli bölümünü temin etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazardaki çürük domates tartışması: satıcı fiyatı gerekçe gösterdi

Benfica altyapısından Ankara'ya: Tiago Gouveia geleceğe ilişkin net mesaj verdi

Alanya galibiyet hasretiyle trabzonspor'un kritik sınavı

Tavşanlı mtal'de yarım asırlık bağların vefa günü

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi