Bayburt için sosyal hizmet kampüsü talebi: bölgesel bir merkez hedefleniyor

başvuru ve hedefler:

Bayburt Kent Konseyi, kentte farklı sosyal hizmet birimlerinin bir arada yer alacağı bir kampüs kurulması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu. Konsey, böyle bir yapının Bayburt'un sosyal hizmet kapasitesini güçlendirerek bölgesel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

emsal projeler ve önerilen birimler:

Başvuruda, Tokat'ta yapımına başlanan kampüs modeli örnek olarak gösterildi; Van ve Diyarbakır'da tamamlanan benzer projelerin deneyimlerine de dikkat çekildi. Konseyin önerisi doğrultusunda kampüste çocuk evleri sitesi, fiziksel ve ruhsal engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezleri ve huzurevi gibi birimlerin yer alması planlanıyor.

beklenen etkiler ve istişareler:

Kent Konseyi, başvurunun Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yürütülen istişarelerin ardından yapıldığını açıkladı. Projenin hayata geçirilmesi halinde sağlık personeli, hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi farklı meslek gruplarında yeni istihdam olanağı doğacağı, bunun da kent dışına göç eden gençlerin istihdamına olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

Konsey, kampüsün yalnızca hizmet sunan bir yapı olmayacağını; aynı zamanda bölgedeki ihtiyaç sahipleri ve hastalar için koordineli, erişilebilir bir hizmet ağı oluşturacağını vurguluyor. Talep edilen kampüsün uygulanması, Bayburt'un sosyal hizmet alanında daha merkezi bir konum kazanmasına katkı sağlayabilir.

BAYBURT’A SOSYAL HİZMET KAMPÜSÜ KURULMASI TALEP EDİLDİ