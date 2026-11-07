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Eskişehir'de hükümlülere yönelik kadına şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi

Eskişehir 2 No’lu Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlülere ŞÖNİM uzmanları tarafından şiddetin tanımı, türleri ve yasal yaptırımları anlatıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de hükümlülere yönelik kadına şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi

eğitimin kapsamı:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, Eskişehir 2 No’lu Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülere yönelik bir eğitim programı düzenlendi.

Programda görevli uzman personel, şiddetin tanımı, türleri, yasal yaptırımlar ve toplumsal etkileri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Eğitim, örnekler ve açıklamalarla konunun farklı boyutlarının anlaşılmasını sağlamaya yönelik olarak yürütüldü.

amaç ve yöntemler:

Eğitimin temel amacı, hükümlülerin konuya ilişkin farkındalık düzeyini artırmak ve şiddetin sonuçları konusunda bilinç oluşturmak olarak belirlendi. Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcıların soruları yanıtlandı.

Eğitim, hedeflenen farkındalık artışına katkı sağlaması amacıyla düzenlendi ve soru-cevap bölümünün tamamlanmasının ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NE BAĞLI ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ (ŞÖNİM)...

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ (ŞÖNİM) TARAFINDAN, ESKİŞEHİR 2 NO’LU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU'NDA BULUNAN HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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