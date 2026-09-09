Aile bekleyişi sona erdi: Berdan Irmağı'nda 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Olayın gelişimi:

Mersin'in Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi sınırlarından geçen Berdan Irmağı'nda serinlemek ve yüzmek amacıyla suya giren 17 yaşındaki E.A. bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler ırmakta arama çalışması başlattı.

Arama ve bulma çalışmaları:

Çalışmalar sırasında bölgeye intikal eden dalgıç polisler kaybolduğu bildirilen alanda arama yaptı ve E.A.'ya ulaştı. Genç, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Aile ve çevrenin tepkisi:

Ekiplerin sudan çıkardığı E.A.'nın cansız bedeninin bulunduğu haberini alan aile ve yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ BERDAN IRMAĞI’NDA KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ E.A., DALGIÇ POLİSLER TARAFINDAN BULUNDU.