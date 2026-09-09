Alkollü sürücünün kaldırımdan seken otomobili millet bahçesine girdi

Kayseri'de gece yarısı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi 3470. Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücü K.M. idaresindeki 38 KM 871 plakalı otomobil önce refüje ardından kaldırıma çarparak havalandı. Araç, yaklaşık 1 metrelik duvarı zarar vermeden aşarak millet bahçesine girdi; olay anı çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, gece saatlerinde yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen çarpmanın ardından otomobil havalanarak duvarı aştı ve park alanına girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü K.M., kendi imkânlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Alkol tespiti, hasar ve idari işlem:

Yapılan kontrollerde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazada duvar üzerindeki demir korkuluklar zarar görürken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı. Olayı kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri polis incelemesine eklendi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN KALDIRIMA ÇARPTIKTAN SONRA 1 METRELİK DUVARI AŞMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.