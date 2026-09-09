Dolar 48,4723 +0,04%
Euro 56,4880 +0,28%
Bist 14.624,79 +1,52%
Altın Gram 6.967,38 +0,72%
EUR/USD 1,1648 +0,16%
Brent Petrol 101,03 +3,18%
--°

Okul bitişiğindeki yangın panik yarattı, öğretmenler ve ekipler birlikte müdahale etti

Aydın Efeler'de Işıklı'da okul bitişiğindeki arazide başlayan yangın rüzgârla büyüdü; öğretmenler kazma ve hortumla müdahale etti, itfaiye kontrol sağladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul bitişiğindeki yangın panik yarattı, öğretmenler ve ekipler birlikte müdahale etti

Efeler'de okul kenarındaki arazi alevlere teslim oldu:

Aydın'ın Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi yakınında, özel bir okulun bitişiğindeki arazide başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Rüzgârın etkisiyle alevler otoyol kenarına kadar ilerleyince bölge halkı büyük panik yaşadı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken helikopter de havadan sorti yaparak destek verdi. Müdahale sırasında ekiplerin hızlı müdahalesi ve koordinasyonu ön plana çıktı.

Okul personelinin müdahalesi ve bölgedeki durum:

Bölgedeki özel okulun öğretmen ve çalışanları da seferber oldu; kazma, kürek ve hortumla alevlere karşı saha çalışmasına katıldılar. Okul çevresindeki kuru otların tutuşmasını engellemeye yönelik yapılan hızlı girişimler, profesyonel ekiplerin çalışmalarına katkı sağladı.

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Soruşturma başlatıldı:

Ekipler yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere çalışma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve nedenin belirlenmesinin ardından gerekli açıklamaların yapılacağını bildirdi.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE ÖZEL BİR OKULUN YANINDA BAŞLAYAN VE KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN BÜYÜK...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ÖZEL BİR OKULUN YANINDA BAŞLAYAN VE KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN BÜYÜK PANİK YAŞATIRKEN, ÖĞRETMEN VE ÇALIŞANLAR YANGINA KAZMA VE KÜREKLERLE MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büvetli'de kaybolan Suat Balkaya için 69 kişilik arama sürüyor
images

Yazıkent'te çarpışma ve yoldan çıkma: bir kişi yaralandı
images

Alkollü sürücünün kaldırımdan seken otomobili millet bahçesine girdi
images

Antalyalılar tanker ve beton mikserleriyle söndürme havuzlarına su taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karacaahmet'e çok amaçlı pazar ve yaşam merkezi

Büvetli'de kaybolan Suat Balkaya için 69 kişilik arama sürüyor

Taşköprü sarımsağı için ortak yol haritası çizildi

Araban tarımının temsilcileri kaymakam Ceylan’ı ziyaret etti

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali