Okul bitişiğindeki yangın panik yarattı, öğretmenler ve ekipler birlikte müdahale etti

Efeler'de okul kenarındaki arazi alevlere teslim oldu:

Aydın'ın Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi yakınında, özel bir okulun bitişiğindeki arazide başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Rüzgârın etkisiyle alevler otoyol kenarına kadar ilerleyince bölge halkı büyük panik yaşadı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken helikopter de havadan sorti yaparak destek verdi. Müdahale sırasında ekiplerin hızlı müdahalesi ve koordinasyonu ön plana çıktı.

Okul personelinin müdahalesi ve bölgedeki durum:

Bölgedeki özel okulun öğretmen ve çalışanları da seferber oldu; kazma, kürek ve hortumla alevlere karşı saha çalışmasına katıldılar. Okul çevresindeki kuru otların tutuşmasını engellemeye yönelik yapılan hızlı girişimler, profesyonel ekiplerin çalışmalarına katkı sağladı.

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Soruşturma başlatıldı:

Ekipler yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere çalışma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve nedenin belirlenmesinin ardından gerekli açıklamaların yapılacağını bildirdi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ÖZEL BİR OKULUN YANINDA BAŞLAYAN VE KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN BÜYÜK PANİK YAŞATIRKEN, ÖĞRETMEN VE ÇALIŞANLAR YANGINA KAZMA VE KÜREKLERLE MÜDAHALE ETTİ.