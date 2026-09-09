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Yazıkent'te çarpışma ve yoldan çıkma: bir kişi yaralandı

Yazıkent Mahallesi'nde otomobil ile kamyon çarpıştı; sürücü H.C. çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Bölgede ikinci kaza maddi hasarla sonuçlandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yazıkent'te çarpışma ve yoldan çıkma: bir kişi yaralandı

Bozdoğan'da iki kazanın yaşandığı olay

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi yolu üzerinde, bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, H.C. idaresindeki 09 E 0163 plakalı otomobil, Bozdoğan istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Kaza ihbarı sonrası bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti; H.C. ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yerinde yaşanan ikinci kaza:

İlk kazanın yerinde çalışmalar sürdürülürken aynı bölgede başka bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. İkinci kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin raporuna göre yaralanma olmadı. Olay yerindeki müdahaleler sonrası trafik kontrollü şekilde sağlanmaya devam etti.

BOZDOĞAN’DA OTOMOBİL, KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 YARALI

BOZDOĞAN’DA OTOMOBİL, KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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