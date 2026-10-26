Bursa’da üretim canlandı: K9 ile Doblo ve kardeşleri banttan indi

Tofaş’ın K9 yatırımıyla Bursa’da yeni üretim dönemi başladı

Tofaş’ın Bursa fabrikasında hayata geçirilen K9 projesi ile Citroën, Fiat, Opel ve Peugeot markalarına ait yeni nesil hafif ticari araçlar üretim hattından indi. Proje, 300 milyon dolar tutarındaki yatırım ayrıntısıyla Eylül 2025’te Stellantis ile imzalanan stratejik anlaşma kapsamında başlatıldı ve Bursa otomotiv sanayisinin kapasite ve çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

projenin teknik ve kapasite boyutu:

K9 projesiyle Tofaş’ın üretim hattına çoklu enerji platformuna uygun, esnek bir sistem eklendi. Hattın bu esnekliği, gelecekte elektrikli hafif ticari araç üretiminin Bursa’da yapılabilmesine imkân tanıyacak şekilde planlandı. Proje kapsamında hedeflenen yıllık üretim kapasitesi 150 bin adet olarak açıklandı; Tofaş için ise projeden sağlanacak yıllık ilave üretim kapasitesi 100 bin araç seviyesinde öngörülüyor.

K9’dan banttan inen modellerin yaklaşık %20’si ihraç edilecek. Üretim sürecine katılan 100’e yakın yerli tedarikçi için yeni iş fırsatları yaratılması ve projenin bin kişiye yakın yeni istihdam sağlaması bekleniyor. Fabrikanın mevcutda yükseltilen yıllık kapasitesi 500 bin araç seviyesinde bulunuyor; K9 yatırımıyla bu kapasitenin daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

bursa ve sektör için beklenen etkiler:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende K9 projesinin Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Bakan Kacır, Türk otomotiv sanayisinin Ar-Ge, mühendislik yetkinlikleri ve nitelikli insan kaynağıyla küresel rekabette üst lige taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da törende konuştu. Koç, K9’un Tofaş’ın sürdürülebilir büyüme yolculuğu için önemli bir adım olduğunu ve K9 ile K0 projelerinin şirketin üretim ve Ar-Ge kabiliyetini güçlendirdiğini ifade etti. Eroldu ise K9 projesinin Bursa ve Türkiye için ihracat ve istihdam anlamında değer üreteceğini söyledi.

Projenin, Doblo ve Opel Combo gibi geçmişte Bursa’da üretilmiş modellerin mirasını sürdürerek, hafif ticari araç segmentinde Türkiye’nin Avrupa’daki lider konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Hafif ticari araçların şehir içi dağıtım, e-ticaret ve lojistikte artan talebe yanıt veren, düşük işletme maliyetli çözümler sunduğu vurgulandı.

Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Başkanı Özer Matlı, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ve diğer üst düzey temsilciler katıldı.

Tofaş’ın 55 yıllık üretim geçmişi, geçmişte Murat 124, Tempra, Doblo gibi önemli projelere ev sahipliği yapması ve Ar-Ge merkezindeki deneyimi K9 yatırımının arkasındaki temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Yetkililer, K9 ile başlayan bu dönemin yeni yatırımları ve iş birliklerini de beraberinde getirmesini umduklarını belirtti.

Not: Haberde yer alan tüm tarihler, rakamlar ve isimler proje açıklamaları doğrultusunda korunmuştur.

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