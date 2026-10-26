güneydoğu Anadolu'dan 9 ayda 183 milyon 909 bin dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu Anadolu 9 aylık dış ticaret performansını açıkladı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, bölgenin yılın ilk 9 ayında uluslararası pazarlara yönelik performansını değerlendirdi. Başkan Bakır, bu dönemde bölgenin 93 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştirdiğini ve toplam ihracat değerinin 183 milyon 909 bin dolar olduğunu bildirdi.

bölgesel ciro ve miktar verileri:

Bölge ihracatı, geçen yılın aynı dönemindeki 238 milyon 413 bin dolar seviyesine kıyasla %22,9 geriledi. Miktar bazında ise geçen yılın 9 ayındaki 30 bin 769 tonluk ihracat, bu yıl yüzde 30,5 düşüşle 21 bin 387 ton olarak kaydedildi. Başkan Bakır, genel düşüşe rağmen bazı ürünlerdeki artışların sektör açısından önem taşıdığını vurguladı.

ürün bazında öne çıkan kalemler:

Ürün dağılımında bölgede ilk sırayı 65 milyon 837 bin dolar ile kuru kayısı alırken, bu ürünü 64 milyon 81 bin dolar ile Antep fıstığı izledi. Diğer ürünler arasında 19 milyon 551 bin dolar ile diğer meyve kuruları, 18 milyon 221 bin dolar ile kuru incir ve 6 milyon 39 bin dolar ile ceviz yer aldı. Kuru kayısı ve Antep fıstığı, toplam kuru meyve ihracatının %70,6'sını oluşturuyor.

Kuru incir ihracatı, geçen yılın aynı dönemindeki 11 milyon 728 bin dolardan yüzde 55,4 artışla 18 milyon 221 bin dolara yükseldi; miktar bazında da yüzde 63,4 artışla 3 bin 77 tona ulaştı. Ceviz ihracatı ise yüzde 40 artışla 4 milyon 313 bin dolardan 6 milyon 39 bin dolara çıktı ve miktar bazında yüzde 33 artışla 721 tona yükseldi. Badem ihracatı yüzde 190,3 artışla 664 bin dolar olurken, erik kuru ihracatı yüzde 69,5 artışla 302 bin dolar seviyesine ulaştı.

hedef pazarlar ve bölgesel dağılım:

Bu dönemde ihracatta ilk sırada yer alan ülke Almanya olup, Almanya'ya yapılan satış 34 milyon 749 bin dolar olarak kaydedildi. Almanya'yı 20 milyon 926 bin dolar ile İtalya, 15 milyon 90 bin dolar ile ABD, 10 milyon 25 bin dolar ile Fransa ve 8 milyon 479 bin dolar ile Kazakistan izledi.

Bazı pazarlarda kayda değer artışlar dikkat çekti: Polonyaya ihracat yüzde 84,2 artışla 8 milyon 266 bin dolar'a, Brezilya'ya ihracat yüzde 65,7 yükselişle 7 milyon 100 bin dolar'a ulaştı. Hindistana yapılan ihracat ise yüzde 261,8 artışla 3 milyon 398 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bölgesel dağılıma göre Avrupa Birliği ülkeleri 93 milyon 53 bin dolar ile ilk sırada ve toplam ihracattaki payları %50,6. Avrupa Birliği'ni 27 milyon 301 bin dolar ile Amerika ülkeleri, 16 milyon 124 bin dolar ile Türk Cumhuriyetleri ve 13 milyon 161 bin dolar ile Asya ve Okyanusya takip ediyor. Özellikle Asya ve Okyanusya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artış gösterdi.

geleceğe yönelik hedef ve stratejiler:

Başkan Murat Bakır, bölgenin potansiyeline duyulan inancı yineleyerek önümüzdeki dönemde hedeflerinin mevcut pazarlardaki kayıpları telafi etmek, yeni pazarlara açılmak ve ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu söyledi. Bakır, sektörün bazı kalemlerdeki güçlü performansının gelecek dönem için umut verici bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Konuşmasının bir bölümünde Bakır, "Güneydoğu Anadolu, kuru meyve üretimi ve ihracatında köklü bir geçmişe ve eşsiz bir potansiyele sahiptir. Önümüzdeki süreçte temel hedefimiz; mevcut pazarlarımızdaki kayıpları hızla telafi etmek, yepyeni pazarlara kapı aralamak, ürün çeşitliliğimizi artırmak ve bölgemizin ihracatını çok daha ileri seviyelere taşımak olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

EYDOĞU ANADOLU KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI MURAT BAKIR