Aile hekimliklerinde UHDS ile uzaktan sağlık hizmeti

UHDS ile aile hekimliğinde görüntülü ulaşım

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS), vatandaşların randevu aldıkları aile hekimleri ve ilgili sağlık personeliyle çevrim içi ve görüntülü görüşme yapmasına imkan tanıyor. Sistem; danışmanlık, bilgilendirme, izlem ve takip hizmetlerini sağlık hizmetinin niteliğine uygun biçimde uzaktan sunmayı amaçlıyor.

Sistem ne sunuyor:

UHDS, aile hekimliği kapsamında verilen hizmetlerin yanı sıra gebelik ve lohusalık takibi, kanser tarama sonuçlarının değerlendirilmesi, sigara bırakma danışmanlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinin de uzaktan verilmesine olanak sağlıyor. Sistem, uygun vakalarda yüz yüze muayenenin yerine geçmekten çok, erişimi kolaylaştıran ve tamamlayıcı bir araç olarak tasarlandı.

Sistemin hedefi yalnızca görüşme kolaylığı sağlamak değil; aynı zamanda sağlık hizmetlerinin sürekliliğini korumak, hasta takibini güçlendirmek ve ihtiyaç halinde vatandaşları zamanında ve doğru şekilde ilgili kuruluşlara yönlendirmektir. Bu yaklaşım, özellikle kronik izlem gerektiren durumlarda izlemi düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Kimler yararlanacak:

Aile Hekimi Dr. Okşan Serpil Can, UHDS'nin özellikle yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan veya sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken bireyler için uygun sağlık hizmetlerinin bulundukları ortamdan alınmasına imkan tanıdığını belirtiyor. Can, sistemin vatandaşların hekime ulaşımını kolaylaştırdığını ve hasta takibini güçlendirdiğini vurguluyor.

Uzaktan sağlık hizmetlerinin her durumda yüz yüze muayenenin yerine geçmeyeceği, uygun olduğu durumlarda tamamlayıcı bir seçenek olarak sunulacağı hatırlatılıyor; sağlık kuruluşlarına yönlendirme ve gerektiğinde yüz yüze değerlendirme sürecinin sürdürülmesi önem taşıyor.

Vatandaşlar MHRS web sitesi, MHRS mobil uygulaması veya e-Nabız uygulamasındaki 'Randevularım' bölümünde yer alan kamera simgesi aracılığıyla randevularına katılabilecek. Ayrıca MHRS'de kayıtlı doğrulanmış telefon numaralarına gönderilen SMS bağlantıları üzerinden de görüşmeye erişim sağlanabiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN UZAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME SİSTEMİ(UHDS) İLE VATANDAŞLAR AİLE HEKİMLİĞİ RANDEVULARINA ONLİNE OLARAK KATILABİLECEK.