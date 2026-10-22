Aile kavgası sonucu ormanı yakan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Kastamonu'da kasten orman yakma davası

Olayın seyri ve soruşturma:

Olay, 15 Ağustos 2025 tarihinde, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Karadere Orman İşletme Müdürlüğü çevresinde meydana geldi. Bölgedeki yangında 400 metrekarelik bir alan zarar gördü. Yangını söndüren ekiplerin incelemesi sonucu yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı, dört farklı noktada başlayan yangınların sanık M.A. tarafından başlatıldığı tespit edildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı şikâyet üzerine yürütülen soruşturma sonrası dosya, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kasten ormanı yakma suçundan dava açıldı.

Sanığın savunması ve mahkeme kararı:

Duruşmada savunma yapan M.A., ailesiyle yaşadığı tartışma sonrasında ormanı ateşe verdiğini kabul etti ve mahkemeye şu sözlerle seslendi: "Böyle bir şey yaptığımdan ötürü çok pişmanım, ailemle bir tartışma yaşadım ve o kızgınlıkla ormanı yaktım. Beraatını talep ediyorum".

Mahkeme heyeti, suçun niteliği ve deliller dikkate alınarak hüküm kurdu. Tutuksuz yargılanan M.A., 8 yıl 4 ay hapis ve 83.300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü açıklaması ve yasal çerçeve:

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, yaptığı açıklamada orman yangınlarıyla mücadelede adli mercilerin fail ve suçlara karşı caydırıcı cezalar uygulamaya devam ettiğini belirtti ve verilen cezanın emsal teşkil ettiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman yangınlarına neden olanlar hakkında ağır yaptırımlar öngörüldüğü hatırlatıldı.

Kanun hükümlerine göre, orman yangınlarını kasten çıkaran kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Suçun yangına müdahalenin geciktirilmesi veya söndürmenin zorlaşması amacıyla işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılmaktadır. Ayrıca anız yakılması sonucu orman yangını çıkarsa sorumlular hakkında yine 6831 sayılı Kanun uyarınca hapis ve adli para cezası uygulanmakta; anız yakmanın idari yaptırımı ise 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hektar/dekar üzerinden para cezasıdır.

Mahkeme kararı ve yetkililerin açıklamaları, orman yangınlarına karşı hukuki yaptırımların hem koruyucu hem de caydırıcı amaçla uygulandığını göstermektedir.

KASTAMONU ADALET SARAYI