Aile şirketlerinde marka mirasını geleceğe taşımak

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Reklamcılar Derneği (İRD) ve Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) iş birliğiyle düzenlenen 'Aile Şirketlerinde Markalaşma: Geçmişten Geleceğe Marka Değeri' semineri, EGİAD merkezinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Pazarlama Yönetimi ve Marka İletişimi Danışmanı Güven Borça'nın üstlendiği buluşmada; Yiğit Tatış (İTK İcra Kurulu Başkanı, EGİAD Fahri Üyesi), Ayşe Ünlütürk (Sun Tekstil Ürün Müdürü, Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi, EGİAD Üyesi) ve Ahmet Sancak (Folkart Genel Müdür Yardımcısı, EGİAD Üyesi) farklı sektör deneyimlerini paylaştı ve aile şirketlerinin markalaşma süreçleri masaya yatırıldı.

Zaman: aile şirketlerinin en güçlü sermayesi:

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, aile şirketlerinin sermaye ve kurumsallaşmanın ötesinde; yıllar içinde oluşturdukları marka, güven, itibar ve hikâye açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özhelvacı'ya göre aile şirketlerinin rakiplerinin kolaylıkla satın alamayacağı ya da taklit edemeyeceği bir sermaye var; bunun özünde ise 'zaman' yatıyor. Özhelvacı, aile şirketlerinde mirası stratejik bir değer olarak tanımlarken, markalaşmanın temel meydan okumasını 'geçmişi korurken değişebilmek, değişirken de kimliğini kaybetmemek' olarak özetledi.

Marka, değer aktarımı ve yeni nesil beklentileri:

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, aile şirketlerinde sürdürülebilir başarının yalnızca büyümeyle ölçülemeyeceğini belirtti. Perçin, TAİDER’in kuruluş amaçlarından hareketle asıl başarının 'değerleri koruyarak büyümek ve güçlü bir mirası gelecek kuşaklara devretmek' olduğunu ifade etti. Perçin ayrıca Z ve Alfa kuşaklarıyla değişen tüketici beklentilerine dikkat çekerek, yapay zekâ ve teknolojinin etkisiyle markaların ne sattığından çok neye inandığı, nasıl davrandığı ve toplumla nasıl bağ kurduğunun önem kazandığını vurguladı.

Markalaşma: üretimden itibara, yerelden küresele dönüşüm:

İzmir Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Çiner, Türkiye’nin üretim gücünü küresel ölçekte markalara dönüştürmesinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti. Çiner, aile şirketlerinin yıllar içinde biriktirdiği güven, itibar ve kurum kültürünün kendiliğinden marka değerine dönüşmediğini; bunun için stratejik yönetim, iletişim ve bütünsel yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Yeni nesillerin devraldığı sorumlulukla birlikte 'neyi korumalıyız, neyi dönüştürmeliyiz?' sorusunun daha da kritik hale geldiği vurgulandı.

Panelde pratik deneyimler ve dersler:

Seminer, moderatör Güven Borça ve panelistlerin sektörel örnekleriyle devam etti. Borça, Türkiye’de ilk kez kedi kumu üretimiyle bu alanda markalaşma sürecine dikkat çekti ve markalaşmanın nesiller arasında 'anayasa'laşmasının önemine işaret etti. Ayşe Ünlütürk, tekstildeki uluslararası iş birlikleri ve hem ihracatçı hem iç pazar üreticisi olmanın getirdiği uzun soluklu markalaşma yolculuğunu paylaştı. Yiğit Tatış eğitim alanında markalaşmanın hassasiyet gerektirdiğini, eğitimde franchising yaklaşımına mesafeli durduklarını belirtti. Ahmet Sancak ise ilaç depoculuğundan gayrimenkule uzanan dönüşüm hikâyesini anlatarak, İzmir'de yüzde 95 bilinirliğe ulaşan bir marka olmanın getirdiği avantaj ve sorumlulukları aktardı.

Etkinlik, EGİAD'ın yeni nesil iş insanlarını, TAİDER'in aile işletmeleri deneyimini ve İRD'nin marka-iletişim birikimini aynı masada buluşturduğu bir platform olarak öne çıktı. Katılımcılar, markanın geçmişten gelen mirası ekonomik değere dönüştürmede merkezî rol oynadığını ve bu dönüşümün bugünden planlanmasının gerekliliğini vurguladı.

SEMİNERE KATILAN KONUŞMACILARA GÜNÜN ANISINA BELGE VERİLDİ.