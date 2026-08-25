Aile tartışmasında Pamukkale'de ev kurşunlandı, çocuk elinden yaralandı

Aile tartışmasında Pamukkale'de ev tüfekle kurşunlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 3391 Sokak'ta meydana gelen olayda, aile içinde çıkan tartışmanın ardından bir ev tüfekle kurşunlandı. Kurşunlama sırasında evin bahçesinde bulunan küçük çocuk, elinden yaralandı.

Olayın seyri:

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Vatandaşların hızlı bildirimi, sağlık ve güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesini sağladı.

Gözaltı ve deliller:

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek olay yerinde ele geçirildi ve gerekli kriminal incelemeler için emniyete götürüldü.

Soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı, polis ekipleri olayın nedenini ve olay anındaki detayları aydınlatmak üzere soruşturmaya devam ediyor. Yaralanan çocuğun sağlık durumu ve soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili gelişmeler yetkililerce takip ediliyor.

PAMUKKALE İLÇESİNDE AİLE İÇİNDEKİ TARTIŞMANIN ARDINDAN BİR EV TÜFEKLE KURŞUNLANDI. OLAY SIRASINDA EVİN BAHÇESİNDE BULUNAN KÜÇÜK ÇOCUK ELİNDEN YARALANIRKEN, ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.