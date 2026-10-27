Eskişehir'in Barış Manço esintili tekstilcisi günde 880 gram takıyla dikkat çekiyor

Barış Manço esintili tarzıyla kentte tanınıyor:

Eskişehir merkezli tekstilci Turgut Eşme, çocukluk yıllarında izlediği sanatçı Barış Manço'dan ilham alarak geliştirdiği takı tarzını yaklaşık 25–30 yıldır sürdürüyor. Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Nizam Sokak'ta mağazaları bulunan Eşme; İstanbul'da ürettiği tekstil ürünlerini buradaki mağazalarına getiriyor ve aile şirketi çatısı altında yurt dışına ihracat da yapıyor.

Günlük hazırlık ve takı kombinasyonu:

Eşme, her sabah 06:30'da kalkıyor ve boynuna, bileğine ve parmaklarına takacağı metal takıları hazırlamak için yaklaşık 45 dakika harcıyor. Günlük olarak taşıdığı bu takıların toplam ağırlığı ise yaklaşık 880 gram. Akşamları aynı düzenle takılarını tek tek çıkarıp sehpasına dizen Eşme, kombinasyonları haftalık olarak değiştiriyor ve eşinin desteğiyle bu rutini uzun yıllardır koruyor.

Sokakta ilgi, iş hayatında devamlılık:

Turgut Eşme, sokakta, alışveriş merkezlerinde ve gittiği mekanlarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını söylüyor. Restoranlarda yemek yerken bazı müşterilerin takılarını beğenip istediğini, bu taleplere zaman zaman espriyle yaklaşarak karşılık verdiğini aktarıyor. İş yaşamında ise aile fertleriyle birlikte çalıştığını belirten Eşme, İstanbul'da üretilen ürünleri Eskişehir mağazalarında satışa sunuyor ve ihracat faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu sıra dışı giyim ve takı tarzı, Eşme'nin kimliği ile artık özdeşleşmiş durumda; kent sakinleri onu görünce kolayca tanıyor. 60 yaşındaki tekstilci, Barış Manço'dan aldığı estetik yaklaşımı günlük yaşantısına taşıyarak hem kişisel imajını koruyor hem de işletmesinin görünürlüğünü artırıyor.

ESKİŞEHİR’DE TEKSTİL İŞİYLE UĞRAŞAN 60 YAŞINDAKİ TURGUT EŞME, ÇOCUKLUK YILLARINDA SANATÇI BARIŞ MANÇO’DAN İLHAM ALARAK BAŞLADIĞI TAKI TUTKUSUNU 30 YILDIR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. HER GÜN SABAH SAATLERİNDE TAKMASI 45 DAKİKA SÜREN YAKLAŞIK 1 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ KOLYE VE YÜZÜKLERİYLE SOKAĞA ÇIKAN EŞME, SIRA DIŞI TARZIYLA KENTTE YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.