AJet Dalaman ve Bodrum'dan Almanya'ya doğrudan sefer ağı kuruyor

giriş:

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yaz sezonunda Milas/Bodrum Havalimanı'ndan süregelen direkt dış hat seferlerine Dalaman Havalimanı'nı da ekleyerek Almanya ile sahil bölgeleri arasında yeni bir hava köprüsü kuruyor. Hedef, aktarmalı uçuşların yarattığı süre ve konfor dezavantajlarını azaltmak ve bölgenin uluslararası erişilebilirliğini artırmak.

sefer detayları:

Dalaman Havalimanı çıkışlı seferler haftada iki gün karşılıklı olmak üzere Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih'e yönlendirilecek. Milas/Bodrum Havalimanı ise Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart hatlarında haftada iki gün karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. Toplamda haftada 16 karşılıklı direkt sefer planlanıyor.

başlangıç tarihleri:

Dalaman çıkışlı direkt uçuşlar Nisan 2027 döneminde başlayacak; Milas/Bodrum çıkışlı seferler ise Temmuz 2027 itibarıyla tarifeye girecek.

bölge turizmine etkisi:

Direkt seferler, Bodrum'un yanı sıra Marmaris, Fethiye ve Göcek gibi komşu destinasyonlara ulaşımı kolaylaştırarak ziyaretçi akışını hızlandırmayı amaçlıyor. AJet'in bu hamlesinin Türkiye ile Almanya arasındaki turizm hareketliliğini desteklemesi ve yaz sezonunda bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

AJET, DALAMAN VE BODRUM’DAN ALMANYA’YA DİREKT SEFERLER BAŞLATIYOR