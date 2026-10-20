Muhtarlarla el ele: Kağıthane'nin hizmet rotası belirlendi

Toplantı ve kutlama:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen Muhtarlar Buluşması'nda ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Yeni Kültür Merkezi'ndeki Kağıthane Muhtarlar Derneği salonunda gerçekleşen programda Öztekin, tüm muhtarlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı ve samimi bir ortamda sohbet etti.

Çalışmalar ve projeler:

Toplantıda mahallelerde süregelen hizmetler ile yeni dönemde planlanan projeler detaylı şekilde ele alındı. Başkan Öztekin, muhtarlarla düzenli iletişim içinde olduklarını vurgulayarak her mahallenin önceliklerini doğrudan muhtarlardan dinlediklerini belirtti. Öztekin, ilçede eşit ve kaliteli hizmet hedefiyle hayata geçirilen yatırımları anlatırken, "her mahallemize 150'yi aşkın eser kazandırdık" ifadesiyle hizmet yoğunluğuna dikkat çekti.

Muhtarların talepleri ve değerlendirme:

Program sırasında muhtarların mahallelerine ilişkin talep ve önerileri dinlendi; çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. Kağıthane Muhtarlar Birliği Başkanı ve Gültepe Mahalle Muhtarı Bilal Daş da söz alarak Başkan Öztekin'e verdiği destek ve iş birliği için teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı, mahalle ihtiyaçlarının ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik kararların paylaşılmasıyla sona erdi.

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT ÖZTEKİN, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE YENİ DÖNEM PROJELERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.