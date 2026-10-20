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Ilgaz'da yeni sezon öncesi altyapı ve acil müdahale planları hazırlandı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Ilgaz Dağı kış sezonu için altyapı, ulaşım, enerji, sağlık ve etkinlik hazırlıkları kapsamlı şekilde planlandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Ilgaz'da yeni sezon öncesi altyapı ve acil müdahale planları hazırlandı

Ilgaz Dağı'nda sezon hazırlıkları hız kazandı

Kastamonu'da bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı için kış turizmi sezonuna hazırlıklar, Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıya ilgili kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Gündemde bölgedeki tesislerin sezon öncesi durum tespiti ve gerekli iyileştirmelerin planlanması vardı.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Toplantıda öncelikli olarak tesislerin sezon hazırlıkları, ulaşım ve enerji temini, araç parkının hazır bulundurulması, altyapı ve su yönetimi konuları değerlendirildi. Ayrıca ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin kış koşullarında erişilebilirliğinin sağlanması için koordinasyon ihtiyacı vurgulandı. Etkinlik takvimi ve kayak sporları organizasyonlarının güvenli şekilde yürütülmesine yönelik önlemler de gündeme geldi.

takip ve uygulama süreci:

Vali Meftun Dallı, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri ve kış turizmi potansiyelinin Kastamonu için önemine dikkat çekerek, ziyaretçilerin yeni sezonda herhangi bir sorun yaşamamaları için tedbirlerin alındığını belirtti. Sezon boyunca yapılacak çalışmaların titizlikle takip edileceği ve kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceği kaydedildi. Katılımcılar, planların uygulamaya geçirilmesi için görev dağılımı ve zaman çizelgesi oluşturulması konusunda mutabakata vardı.

Toplantı sonuçları, Ilgaz Dağı'nda hizmet veren işletmeler, yerel yönetimler ve sağlık ekipleriyle paylaşılacak ve sezon açılışına kadar gerekli hazırlıkların tamamlanması hedeflenecek.

KASTAMONU&#039;DA BULUNAN ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI&#039;NIN KAYAK SEZONUNA HAZIRLANMASI İÇİN YÜRÜTÜLECEK...

KASTAMONU'DA BULUNAN ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI'NIN KAYAK SEZONUNA HAZIRLANMASI İÇİN YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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